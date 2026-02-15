Dwa szybkie gongi i trzy bramki. Fenomenalne gole w meczu Lech – Piast [WIDEO]

19:30, 15. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań w 21. kolejce Ekstraklasy podejmował u siebie Piast Gliwice. Drużyna Nielsa Frederiksena wygrała 3:0.

Ali Gholizadeh
PressFocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Lech pokonuje Piasta 3:0

Lech Poznań po ostatnim zwycięstwie z Górnikiem Zabrze nie zamierza się zatrzymywać. W niedzielę Kolejorz podejmował u siebie Piast Gliwice w ramach 21. kolejki Ekstraklasy. Co ciekawe obie drużyny spotkały się na początku lutego, żeby rozegrać zaległą 4. kolejkę, która została przełożona ze względu na fakt, że Lech grał w eliminacjach do europejskich pucharów. Wtedy lepsza okazała się drużyna Daniela Myśliwca, która pokonała urzędującego Mistrza Polski 1:0.

Tym razem jednak gospodarze tego spotkania od razu przystąpili do ataku i już w 10. minucie objęli prowadzenie. Ali Gholizadeh przejął piłkę po błędzie zawodników Piasta i po minięciu rywala bardzo ciekawym strzałem pokonał golkipera.

Na kolejną bramkę nie trzeba było długo czekać. Zaledwie 3 minuty później Irańczyk podał do Pablo Rodrigueza, a ten kapitalnie uderzył i umieścił piłkę w siatce.

Ostatni gol ustalający wynik meczu na 3:0 padł w 90. minucie za sprawą Yannicka Agnero, który zdobył bramkę głową po dośrodkowaniu Michała Gurgula.

Przed Kolejorzem intensywny tydzień, gdyż w czwartek zagra z fińskim KuPSem w play-offach Ligi Konferencji, a następnie w niedzielę z Koroną Kielce. Oba mecze zostaną rozegrane na wyjeździe. Natomiast Piast w piątek podejmie u siebie Motor Lublin.

