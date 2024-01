Dobre wieści dla Rakowa. Powrót gwiazdy coraz bliżej

Ivi Lopez powoli planuje powrót do składu Rakowa Częstochowa. Najnowsze informacje w sprawie Hiszpana przekazał Błażej Łukaszewski, dziennikarz Meczyki.pl.

IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez zerwał więzadła krzyżowe przed rozpoczęciem sezonu

Hiszpan od kilku miesięcy wraca do zdrowia

Według najnowszych wieści powrót jest coraz bliżej

Ivi Lopez wraca do zdrowia. Dobre wieści dla Rakowa

Ivi Lopez przed rozpoczęciem sezonu nabawił się poważnej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Zawodnik Rakowa Częstochowa wciąż dochodzi do siebie, ale powrót jest coraz bliżej. Najnowsze informacje w sprawie stanu zdrowia Hiszpana przekazał Błażej Łukaszewski, dziennikarz serwisu Meczyki.pl.

– Ważną informacją jest to, że na obóz przygotowawczy do Turcji leci z drużyną Ivi Lopez. Nie wiadomo, czy będzie trenował na pełnych obciążeniach, ale możemy powiedzieć, że Hiszpan chciałby wrócić do gry w marcu. Więcej będzie wiadomo po okresie przygotowawczym – poinformował.

Wychowanek Getafe w barwach Rakowa rozegrał łącznie 113 spotkań. W tym czasie udało mu się zdobyć aż 49 bramek oraz zaliczyć 30 asyst.