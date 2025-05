Czas decyzji. Raków walczy, Widzew testuje charakter

Raków Częstochowa w ostatniej kolejce sezonu zagra o mistrzostwo Polski. Musi wygrać z Widzewem Łódź i liczyć na potknięcie Lecha Poznań, by sięgnąć po tytuł. Emocji nie zabraknie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków marzy o cudzie, Widzew o godnym finiszu

Raków Częstochowa to ekipa, która przystąpi do sobotniej potyczki ze startą punktu do lidera rozgrywek Lecha Poznań. Czerwono-niebiescy jednocześnie mają na sobotę dwa cele. Jeden mogą zrealizować sami, muszą wygrać swoje spotkanie. Ponadto muszą liczyć na potknięcie Kolejorza.

Widzew Łódź to z kolei zespół, który już na finiszu kampanii 2024/2025 myślami jest przy kolejnym sezonie. Co prawda faktem jest, że ekipa Zeljko Sopicia chce zakończyć rozgrywki dwoma zwycięstwami z rzędu. Z drugiej jednak strony łodzianie nic nie muszą, a tylko mogą.

Pierwsza batalia z udziałem obu drużyn była niezwykle emocjonująca. Padło w niej pięć goli i to jest dobry prognostyk na przyszlość.

Obie drużyny z wahaniami formy – czas na przełamanie

Częstochowianie przystąpią do sobotniej batalii, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch meczach bez wygranej. Raków w nich przegrał z Jagiellonią Białystok (1:2) i zremisował z Koroną Kielce (1:1). Tym samym emocji w ostatniej serii gier nie zabraknie.

W roli gospodarza jednak zespół Marka Papszuna nie zwykła tracić punktów. Co prawda przegrał z ustępującym mistrzem Polski. Niemniej wcześniej kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa od przegranej z GieKSą Katowice (1:2) w lutym.

Zobacz także: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej

Łodzianie natomiast w poprzedniej serii wrócili na zwycięskie tory po pięciu spotkaniach bez zwycięstwa. Widzew w pokonanym polu zostawił Puszczę Niepołomice (2:0).

W roli gościa w tym roku łódzki zespół rozegrał siedem spotkań. Zaliczył w nich cztery porażki, dwa remisy i tylko jeden raz zwyciężył. Jedyna wygrana na wyjeździe drużyna z Łodzi po zimowej przerwie zaliczyła tylko z Piastem Gliwice (2:0).

Mecze drużyny Raków Częstochowa Korona Kielce 1 Raków Częstochowa 1 Raków Częstochowa 1 Jagiellonia Białystok 2 Stal Mielec 0 Raków Częstochowa 2 Raków Częstochowa 3 Śląsk Wrocław 0 Pogoń Szczecin 1 Raków Częstochowa 0 Mecze drużyny Widzew Łódź Widzew Łódź 2 Puszcza Niepołomice 0 Zagłębie Lubin 2 Widzew Łódź 1 Widzew Łódź 0 Legia Warszawa 2 Widzew Łódź 0 Legia Warszawa 2 Górnik Zabrze 0 Widzew Łódź 0

Historia meczów z udziałem Rakowa Częstochowa i Widzewa Łódź

W starciu z listopada minionego roku górą była ekipa z Częstochowy (3:2). Ogólnie piłkarze Rakowa byli górą w starciach z Widzewem w każdym z trzech ostatnich spotkań. Od momentu, gdy Czerwono-niebiescy wrócili do elity, to drużyna z Łodzi nie potrafi znaleźć panaceum na częstochowian.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: przewidywane składy

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: przewidywane składy

Raków Częstochowa Marek Papszun Widzew Łódź Željko Sopić

Rezerwowi 2 Ariel Mosór 3 Milan Rundić 8 Ben Lederman 12 Dusan Kuciak 14 Srdjan Plavsic 17 Leonardo Rocha 23 Peter Barath 26 Erick Otieno 15 Jesus Diaz 7 Jakub Łukowski 17 Hubert Sobol 21 Paweł Kwiatkowski 33 Jan Krzywanski 44 Noah Diliberto 62 Lirim Kastrati 77 Jakub Sypek 92 Fabio Nunes 16 Peter Therkildsen

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: kontuzje i zawieszenia

Oba zespoły do sobotniej batalii podejdą osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Bogdan Racovitan i Michael Ameyaw. Z kolei u gości zabraknie trzech zawodników. W tym gronie są: Said Hamulić, Bartłomiej Pawłowski czy Polydefkis Volanakis.

Kontuzje i zawieszenia Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Bogdan Racovitan Uraz więzadła krzyżowego Połowa czerwca 2025 Michael Ameyaw Uraz ścięgna udowego Początek czerwca 2025

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Bartłomiej Pawłowski Uraz mięśnia Początek czerwca 2025 Polydefkis Volanakis Uraz mięśnia Początek czerwca 2025

Typy mówią jedno, emocje mogą zrobić drugie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Rakowa kształtuje się na poziomie 1.27. Remis wyceniono na 6.10. Z kolei rozwiązanie na Widzewa oszacowano na 11.00 i to najmniej prawdopodobny scenariusz.

Raków Częstochowa Widzew Łódź 1.27 6.10 11.00 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sobotnia konfrontacja w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa - Widzew Łódź będzie emitowana od godziny 17:30 na antenach CANAL+ Sport 2 i TVP Sport. Ponadto starcie będzie do obejrzenia w internecie. Taką możliwość zapewni usługa streamingowa CANAL+. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV. Ponadto dostęp do potyczki zapewni strona internetowa TVPSport.pl.

