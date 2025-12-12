Cracovia złożyła ofertę. Klub wybrał nowego bramkarza

Cracovia chce pozyskać Irfana Cana Egribayata z Fenerbahce - ujawnił Doruk Tecimer z "TRT Spor”. Krakowski klub złożył już ofertę za tureckiego bramkarza.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Turecki bramkarz na celowniku Pasów

Cracovia zakończyła rok dwoma remisami – z Wisłą Płock (0:0) i Lechem Poznań (2:2). Aktualnie Pasy zajmują 5. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Świetne wrażenie na ławce trenerskiej pozostawił Luka Elsner, który objął zespół przed kampanią. Choć końcówka sezonu była wymagająca, drużyna wciąż liczy się w walce o miejsca gwarantujące udział w europejskich pucharach.

Sezon między słupkami rozpoczął Henrich Ravas, ale od 5. kolejki podstawowym bramkarzem został Sebastian Madejski, który skutecznie wypełniał swoją rolę. 28-latek jesienią uzbierał 14 meczów w lidze. Teraz okazuje się, że klub planuje kolejne wzmocnienie w bramce.

Według Doruka Tecimera, turecki golkiper Irfan Can Egribayat znalazł się na liście życzeń krakowskiej drużyny. Z relacji dziennikarza wynika, że między klubami rozpoczęły się już negocjacje w sprawie potencjalnego transferu.

27-latek w tym sezonie rozegrał siedem meczów, w których dwukrotnie zachował czyste konto. Od września nie podniósł się z ławki rezerwowych, a niekiedy pojawiał także na trybunach. Jego kontrakt w tureckim gigancie obowiązuje do czerwca 2027 roku. Według Transfermarkt.de, obecna wartość rynkowa wynosi 2,8 mln euro. Egribayat do Fenerbahce dołączył na stałe w 2023 roku z Goztepe za około milion euro.