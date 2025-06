Cracovia szuka następcy Kallmana. Wiemy, ile chce zapłacić za transfer [NASZ NEWS]

Benjamin Kallman jeszcze długo będzie wspominany w Krakowie jako jeden z najlepszych napastników "Pasów" w ostatnich latach. Fin odszedł jednak do Hannoveru, więc Cracovia szuka jego następcy. Goal.pl dowiedział się jaką kwotę ma na niego przygotowaną.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Kallman

Kto wejdzie w buty Fina?



Ostatni sezon, jeśli chodzi o Cracovię, był popisem Benjamina Kallmana. Napastnik „Pasów” nigdy wcześniej nie był aż tak skuteczny, zarówno jeśli chodzi o strzelane gole jak i asysty. W 34 meczach Ekstraklasy strzelił 18 goli i zaliczył 8 asyst, co było jednym z najlepszych wyników w lidze.



Teraz Cracovia musi sobie już jednak radzić bez niego. Krakowski klub przebudowuje kadrę, a w zasadzie będzie to czynił Luka Elsner, nowy szkoleniowiec „Pasów”. Jednym z celów jest znalezienie następcy Kallmana. Jakiego dokładnie piłkarza szuka więc Cracovia na tę pozycję?

500 tysięcy euro za transfer?

Otóż klub wyraźnie określił swoje priorytety w tym zakresie. Z informacji goal.pl wynika, że wymarzony napastnik ma mieć co najmniej 180 cm wzrostu, być silny i szybki, lubiący pracować również w defensywie. Dodatkowa adnotacja jest taka, że nie może mieć więcej niż 28 lat.



A co w zamian? Klub stać na solidną pensję (Kallmanowi proponowano wszak rekordowe pieniądze), Cracovia jest też skłonna za taki transfer zapłacić. Jak się dowiadujemy, „Pasy” mogą wyłożyć za następcę Fina do 500 tysięcy euro.