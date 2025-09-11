Cracovia czeka na powrót gwiazdy. Są pozytywne wieści

19:46, 11. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Piotr Rzepecki [X]

Ajdin Hasić był bohaterem Cracovii w pierwszych kolejkach, ale później nabawił się kontuzji. Luka Elsner przekazał dobre wieści w sprawie gwiazdy Pasów.

Ajdin Hasić
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ajdin Hasić

Hasić coraz bliżej powrotu. Cracovia z nim będzie znacznie mocniejsza

Ajdin Hasić na starcie sezonu był nie do zatrzymania. Strzelił trzy gole i dołożył asystę, natomiast w meczu 3. kolejki Ekstraklasy z Lechią Gdańsk nabawił się poważnej kontuzji. Z boiska zszedł jeszcze przed przerwą, a późniejsze badania wykazały uraz mięśnia uda. Cracovia od tego czasu musi radzić sobie bez swojej największej gwiazdy ofensywy.

Bośniak konsekwentnie się rehabilituje i czeka na zgodę od klubowych lekarzy. Początkowa diagnoza nie była zbyt optymistyczna i wskazała aż trzy miesiące absencji. Czy wcześniejszy powrót do gry jest możliwy? Luka Elsner tego nie przesądza, natomiast informuje, że leczenie przebiega zgodnie z planem i 23-latek czuje się coraz lepiej.

Hasić powinien wrócić do gry jeszcze przed przerwą zimową. Będzie to dla Cracovii wielkie wzmocnienie w walce o wysokie cele, w tym nawet miejsce gwarantujące występy w europejskich pucharach. Na ten moment Pasy są wiceliderem tabeli i ustępują jedynie Wiśle Płock, z którą zagrają w najbliższą sobotę.

Choć Cracovia na rynku transferowym była bardzo aktywna i sprowadziła zawodników, którzy pod nieobecność Hasicia mogą błyszczeć, jego dyspozycja na początku sezonu była znakomita i strata jest odczuwalna.

