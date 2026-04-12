Co z przyszłością Siemieńca w Jagiellonii? „Stanowi to jakąś zagadkę”

16:56, 12. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Canal+ Sport

Adrian Siemieniec zgodził się na nowy kontrakt z Jagiellonią Białystok do czerwca 2027 roku. Jakub Kręcidło na kanale Canal+ Sport powiedział trochę więcej o klauzuli w umowie trenera.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

W każdej chwili zagraniczny klub może przyjść po Adriana Siemieńca

Jagiellonia Białystok i Adrian Siemieniec doszli do porozumienia ws. podpisania nowego kontraktu. Klub wcale nie musiał proponować trenerowi nowych warunków umowy. W poprzedniej zapisana była klauzula automatycznego przedłużenia. Finalnie nie została użyta, a szkoleniowiec został na Podlasiu na lepszych niż dotychczas warunkach. Ubezpieczył się również pod kątem przyszłości.

Nie jest tajemnicą, że Siemieniec cieszy się zainteresowaniem klubów zagranicznych. Dużo mówiło się o drużynach z Belgii oraz Holandii. 34-latek ma w kontrakcie klauzulę odejścia do dowolnego zespołu spoza Polski. Więcej na ten temat opowiedział Jakub Kręcidło.

Każdy kontrakt, który ma klauzulę odstępnego sprawia, że tego kontraktu właściwie nie ma. W każdej chwili może ktoś przyjść i powiedzieć: „Dobrze, wpłacam kwotę, która jest zapisana”. Jako klub zagraniczny, bo tylko w przypadku tych ekip obowiązuje klauzula – powiedział Jakub Kręcidło na kanale Canal+ Sport.

Stanowi to jakąś zagadkę. Zakładam, że istnieje dżentelmeńskie porozumienie, że dajemy sobie my jako Jagiellonia i Adrian Siemieniec czas do jakiegoś momentu, żeby nie było tak, że w połowie lipca czy w sierpniu przyjdzie klub X i powie: „Adrian, przyjdź„. Wtedy Jagiellonia zostałaby z dużym problemem – dodał.

Siemieniec pracuje w Jagiellonii od kwietnia 2023 roku. Na swoim koncie ma m.in. Mistrzostwo oraz Superpuchar Polski. W poprzednim sezonie doprowadził Dumę Podlasia do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

