Niespodzianka w Niecieczy! Górnik stracił punkty z Termaliką [WIDEO]

Górnik Zabrze na koniec 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy grał na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Poniedziałkowe spotkanie zakończyło się remisem (1:1). Dla gospodarzy bramkę zdobył Morgan Fassbender. Goście wyrównali po samobójczym golu Arkadiusza Kasperkiewicza.

Podział punktów w Niecieczy. Termalica zremisowała z Górnikiem

W poniedziałek (16 lutego) dobiegła końca 21. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Na zakończenie Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmowała u siebie Górnik Zabrze. Spotkanie rozpoczęło się w wymarzony sposób dla gospodarzy, ale finalnie podopieczni Marcina Brosza nie dowieźli zwycięstwa do końcowego gwizdka. Gol samobójczy przesądził o tym, że mecz skończył się podziałem punktów (1:1).

Już w 2. minucie na prowadzenie Termalikę wyprowadził Morgan Fassbender. Słonie wyprowadziły szybki kontratak, zagrywając długą piłkę na połowę rywala. 27-latek wyprzedził rywali i na raty, ale pokonał będącego w bramce Marcela Łubika, zdobywając drugiego gola w lidze.

Błyskawiczne otwarcie wyniku w Niecieczy! Morgan Fassbender daje prowadzenie gospodarzom 💪



Górnik na wyrównanie musiał czekać prawie do końca pierwszej połowy. Na kilka minut przed gwizdkiem Trójkolorowi doprowadzili do remisu. W polu karnym powstało duże zamieszanie, a finalnie piłkę do własnej siatki skierował Arkadiusz Kasperkiewicz.

Górnik wyrównuje! Arkadiusz Kasperkiewicz wpakował piłkę do własnej siatki 😱



Podział punktów oznacza, że Termalica pozostała na ostatnim 18. miejscu w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Górnik Zabrze wrócił na 2. miejsce, mając na swoim koncie 34 punkty. Do lidera, czyli Jagiellonii Białystok tracą tylko 2 oczka.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1 Górnik Zabrze (2′ Fassbender – 40′ Kasperkiewicz sam.)