Boniek wskazał problem Widzewa. Nie ma wątpliwości

11:20, 12. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Lodzkisport.pl

Widzew Łódź ma spore problemy i robi się coraz bardziej nerwowo wśród kibiców i wszystkich zainteresowanych. Zbigniew Boniek w rozmowie z serwisem "Lodzkisport.pl" wskazał problem klubu.

Zbigniew Boniek
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Widzew w strefie spadkowej, Boniek wskazuje problem

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę aspiracje i możliwości, jakie mają władze klubu. Tylko tej zimy na transfery wydano przecież ponad 13 milionów euro, to zdecydowanie więcej, niż cała reszta ligi razem. Nie da się więc ukryć, że pozycja w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy rozczarowuje kibiców, którzy jednocześnie mają coraz więcej obaw o los klubu.

Bo choć do końca kampanii jeszcze wiele kolejek, to jednak pewna nerwowość już się pojawia. Krytyka z kolei skupia się głównie na osobie trenera Łodzian, który – zdaniem ekspertów i części fanów – także nie jest najmocniejszym ogniwem. Niemniej legendarny piłkarz Widzewa, Zbigniew Boniek, w rozmowie z serwisem „Lodzkisport.pl” zwrócił uwagę na inny fakt, który jest problematyczny. A mianowicie brak konsekwencji.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

– Przede wszystkim widzę brak konsekwencji. Widzew kupił Kornviga, który jest bardzo dobrym piłkarzem, a w pierwszym meczu wszedł dopiero w drugiej połowie, a w drugim został zmieniony, choć moim zdaniem był jednym z najlepszych w drużynie. Oprócz Bukariego, którego nie znałem, wszyscy pozostali nowi są dobrymi piłkarzami. Jakby mi ktoś powiedział, że przyjdzie Drągowski, Wiśniewski, Lerager, Cheng, który jest ciekawym lewym obrońcą, i Kornvig, to byłbym bardzo zadowolony, bo to są bardzo dobrzy piłkarze. Na razie jednak ciężko jest trenerowi zrobić z tego drużynę. Mam nadzieję, że Widzew szybko wyjdzie z tego tunelu – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z serwisem „Lodzkisport.pl”.

Zobacz także: Yamal stale słyszy to od Lewandowskiego. Te słowa mają pomóc