Już dzisiaj wieczorem do gry wraca PKO Ekstraklasa. Kluby ruszają do walki o utrzymanie, ale i mistrzostwo kraju. Zbigniew Boniek w rozmowie z "Interią" jako faworyta do tego drugiego wskazuje Śląsk Wrocław.

IMAGO / JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Już dzisiaj wraca PKO Ekstraklasa

Z tej okazji o wytypowanie swojego faworyta do wygrania ligi został poproszony Zbigniew Boniek

Były prezes PZPN wskazał aktualnego lidera tabeli, czyli Śląsk Wrocław

Śląsk zdobędzie tytuł?

Już dzisiaj po kilkutygodniowej przerwie do gry wraca nasza PKO Ekstraklasa. Jako pierwsi na boiska wybiegną gracze Stali Mielec i Puszczy Niepołomice, ale już chwilę potem dojdzie do emocjonującego starcia Ruchu Chorzów z Legią Warszawa. Niemniej jednak wielu kibiców oraz ekspertów przed rundą wiosenną zadaje sobie pytanie, kto zostanie mistrzem Polski. Aktualnie liderem jest Śląsk Wrocław, zaraz za nimi znajduje się Jagiellonia, a dalej lokuje się Lech, Raków oraz Legia. Teraz swojego faworyta przedstawił Zbigniew Boniek.

– Muszę powiedzieć, że kibicuję Śląskowi Wrocław, bo zawsze lubimy jakąś nowość. Mają wielką okazję, czy potrafi ją wykorzystać, to trudno mi powiedzieć. Natomiast jest to drużyna dobrze zorganizowana taktycznie. Jeżeli dobrze przepracowali zimę, to mogą spróbować pokusić się o zdobycie mistrzostwo Polski, czemu nie?! – mówi były prezes PZPN w rozmowie z “Interią”.

Popularny “Zibi” stwierdził także, że jego zdaniem to Legia Warszawa powinna być w normalnych okolicznościach faworytem do zajęcia najwyższego miejsca na podium. Przy normalnych układach Legia zawsze powinna grać o tytuł mistrzowski i być faworytem ligi. Natomiast jesień pokazała co innego – kwituje.

