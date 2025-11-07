Boniek otwarcie o Legii. „Właściwy wybór trenera”

Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości. Legia podjęła właściwy wybór. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej na łamach portalu Weszło wypowiedział się na temat decyzji Wojskowych w sprawie trenera.

Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek: Legia nie popełniła błędu

Legia Warszawa 31 października rozstała się z Edwardem Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec opuścił stołeczną ekipę po zaledwie czterech miesiącach pracy. Czy zatrudnienie 47-latka było właściwą decyzją? W tej kwestii wypowiedział się Zbigniew Boniek.

– Nie chcę być cenzorem warszawskiego klubu, bo to nie moje zadanie, natomiast patrząc z boku, to przyznaję otwarcie – byłem przekonany, że wybór trenera Edwarda Iordanescu był wyborem właściwym. Wydawało mi się, że to człowiek inteligentny, z odpowiednią perspektywą, z odpowiednim doświadczeniem oraz pochodzący z piłkarskiej rodziny, bo jego ojciec był wielkim fachowcem. Iordanescu też miał już swoje osiągnięcia. Wydawało mi się, że to dobre CV dla Legii Warszawa – przyznał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w felietonie na łamach portalu Weszło.

– Natomiast fakt, że trener Iordanescu w Legii nie wypalił, to efekt wielu komponentów. Nie chcę dogłębnie oceniać sytuacji w Legii, bo nie jestem jej aż tak blisko, ale jeżeli w klubie występuje wielki problem, to nie jest to kłopot tylko z trenerem. Problemy zawsze są złożone i wielowarstwowe – dodał Boniek.