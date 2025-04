Bobić zachwycony Legią! To zrobiło na nim największe wrażenie

Fredi Bobić podpisał kontrakt z Legią Warszawa, obejmując stanowisko Head of Football Operations. W rozmowie z portalem sueddeutsche.de zdradził, co zrobiło na nim największe wrażenie.

Imago / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobic

Ośrodek treningowy Legii jednym z pięciu najlepszych w Europie

Fredi Bobić od kilku dni pracuje w pionie sportowym Legii Warszawa. Były dyrektor sportowy klubów z Bundesligi podpisał z klubem kontrakt, obejmując stanowisko Head of Football Operations. Jego zadaniem będzie ścisła współpraca z Michałem Żewłakowem, lecz głównie będzie koncentrował się na długoterminowej strategii sportowej oraz rozwoju procesów skautingu w warszawskim klubie.

W rozmowie z portalem sueddeutsche.de Fredi Bobić po raz pierwszy zabrał głos ws. podjęcia pracy w Legii. Przy okazji zdradził, co zaskoczyło go najbardziej. Okazuje się, że był to ośrodek treningowy, który jego zdaniem jest jednym z pięciu najlepszych w Europie.

– Moim zdaniem ośrodek treningowy jest jednym z pięciu najlepszych w Europie, a widziałem prawie wszystkie centra treningowe. Internat akademii ma 90 łóżek. Musiałem zapytać ponownie, ponieważ myślałem, że się przesłyszałem: dziewięćdziesiąt! Nie dziewiętnaście! – powiedział Fredi Bobić w rozmowie z portalem sueddeutsche.de

Legia ostatnio zakończyła swoją przygodę z europejskimi pucharami. W ćwierćfinale Ligi Konferencji przegrali w dwumeczu z Chelsea (2:4). Przed podopiecznymi Goncalo Feio walka o jak najlepszą pozycję na koniec sezonu w Ekstraklasie oraz finał Pucharu Polski. O trofeum powalczą z Pogonią Szczecin, a mecz odbędzie się (2 maja) na Stadionie Narodowym w Warszawie.