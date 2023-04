PressFocus Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Raków Częstochowa jest na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Polski

Sięgnięcie po tytuł wiąże się z pokaźną nagrodą finansową

Jednak właściciel Rakowa, Michał Świerczewski, raczej nie zapowiada wielkich wydatków

Raków Częstochowa skupi się na wolnych transferach

Raków Częstochowa jest bardzo bliski największego sukcesu w jego dotychczasowej historii, czyli zdobycia mistrzostwa Polski. To osiągnięcie nie oznacza jednak, że w letnim okienku transferowym klub pozwoli sobie na ogromne wydatki.

– Nie chciałbym, abyśmy wydali w tym oknie więcej niż 500 tysięcy na transfery. Tak to wygląda. Bardziej będziemy celować w transfery darmowe, wypożyczenia. Uważam, że dzięki dobrej pracy jesteśmy w stanie to zrobić i nie możemy sobie pozwalać na takie szastanie pieniędzmi, dlatego, że nas po prostu na to nie stać – przyznał Michał Świerczewski, właściciel Rakowa, w rozmowie z Dawidem Dobraszem.

– Jeśli będzie zawodnik, którego uznamy, że będzie na tyle interesujący, że warto byłoby go pozyskać, nie przegapić, to pewnie będziemy szukać jakiegoś dodatkowego finansowania. Ale w tym oknie, jeśli chodzi o kwoty transferowe, na dziś zakładam, że będziemy oszczędni – dodał właściciel Rakowa.

🗣️ @MichalS1978: Nie chciałbym, żebyśmy wydali więcej niż 500 tys. euro w oknie. Bardziej będziemy celować w darmowe transfery, wypożyczenia. […] Nie możemy sobie pozwolić na szastanie pieniędzmi.



🗣️ @dobraszd: Dlaczego?



🗣️ @MichalS1978: Bo nas po prostu na to nie stać. pic.twitter.com/aid8356Ye2 — Meczyki.pl (@Meczykipl) April 27, 2023

Strategia klubu w letnim okienku transferowym będzie się opierała raczej na pozyskiwaniu zawodników młodych. Raków chce również mocniej zainwestować w szkolenie młodzieży.

– Jesteśmy otwarci na wszelakie pomysły z większym naciskiem na zawodników młodych, bo tutaj mieliśmy problem, żeby takich zawodników dostarczyć trenerowi Papszunowi – mówił Michał Świerczewski.

