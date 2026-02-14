Bartosz Kapustka zareagował na groźby kibiców Legii Warszawa. „Gruba przesada”

08:00, 14. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Canal+Sport

Bartosz Kapustka odniósł się do gróźb kibiców Legii Warszawa. - Czasami muszą paść mocne słowa, ale na pewno nie aż tak mocne - stwierdził kapitan Wojskowych w rozmowie z "Canal+ Sport".

Bartosz Kapustka
PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Burza wokół Legii. Kapitan odpowiada kibicom

Bartosz Kapustka zabrał głos po kolejnym niepowodzeniu Legii Warszawa. Kapitan stołecznego zespołu odniósł się do gróźb ze strony kibiców i trudnej sytuacji drużyny w lidze. Drużyna jest zamieszana w walkę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, a 29-letni pomocnik w trwającym sezonie rozegrał 33 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował siedem asyst.

W 21. kolejce Wojskowi zremisowali na wyjeździe z GKS-em Katowice (1:1), przedłużając serię bez zwycięstwa do 12 spotkań. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów.

– A jak spadniemy to wszystkich was za******* – wyśpiewali fani Legii po meczach z Arką Gdynia i GKS-em. – Myślę, że to gruba przesada. Rozumiem zdenerwowanie ludzi. Też jesteśmy zdenerwowani. Rozumiem naszych kibiców, którzy jeżdżą za nami i chcą wspierać Legię. Jesteśmy w tym jednak wszyscy razem. Musimy grać w jednym kierunku. Czasami muszą paść mocne słowa, ale na pewno nie aż tak mocne – stwierdził Kapustka.

Kapustka przyznał, że każdy kolejny mecz będzie jak finał. – Musimy zrobić wszystko, żeby Legia była w innym miejscu – dodał. Piłkarze Papszuna już w sobotę (21 lutego) podejmą Wisłę Płock, która walczy o mistrzostwo Polski. Jesienią górą byli Nafciarze, którzy wygrali po trafieniu Marcina Kamińskiego.

