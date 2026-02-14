Legia Warszawa pobiła niechlubny rekord. Koszmarna seria

Legia Warszawa zremisowała z GKS-em Katowice (1:1). Oznacza to, że stołeczny klub zanotował 12. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Z informacji serwisu legia.net wynika, że to nowy niechlubny rekord.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Tak źle nie było od sezonu 1966/67 – 12. mecz z rzędu Legii bez zwycięstwa

Legia Warszawa rozgrywa jeden z najgorszych, o ile nie najgorszy sezon w historii występów w PKO BP Ekstraklasie. W kampanii 2025/2026 stołeczny klub miał już trzech trenerów. Obecnie za wyniki odpowiada Marek Papszun, ale nawet on nie jest w stanie wykrzesać z zawodników czegoś więcej. W ostatnim meczu Wojskowi ponownie zawiedli, remisując z GKS-em Katowice (1:1).

Był to trzeci mecz w rundzie wiosennej, której Legia nie wygrała. Na dziewięć możliwych punktów zdobyli tylko dwa, przez co sytuacja w tabeli robi się coraz gorsza. Kiepska seria trwa jednak zdecydowanie dłużej, ponieważ ostatni raz komplet punktów w Ekstraklasie zdobyli 28 września 2025 roku w starciu z Pogonią Szczecin. Od tego czasu notują serię 12. meczów z rzędu bez zwycięstwa w lidze. Jak podaje serwis legia.net to nowy niechlubny rekord Legii. Ostatni raz tak źle było w sezonie 1966/67, gdy mieli 11 spotkań bez zwycięstwa z rzędu.

Ostatnie 12 meczów Legii w Ekstraklasie:

Górnik Zabrze – 1:3

Zagłębie Lubin – 1:3

Lech Poznań – 0:0

Widzew Łódź – 1:1

Termalica Nieciecza – 1:2

Lechia Gdask – 2:2

Motor Lublin – 1:1

Piast Gliwice – 0:2

Piast Gliwice – 0:1

Korona Kielce – 1:2

Arka Gdynia – 2:2

GKS Katowice – 1:1

Po rozegraniu 21 meczów w Ekstraklasie podopieczni Marka Papszuna zajmują miejsce w strefie spadkowej. Na swoim koncie mają tylko 21 punktów. Kolejne spotkanie rozegrają za tydzień w sobotę (21 lutego), a ich rywalem będzie walcząca o puchary Wisła Płock.