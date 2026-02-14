Legia Warszawa pobiła niechlubny rekord. Koszmarna seria

07:44, 14. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa zremisowała z GKS-em Katowice (1:1). Oznacza to, że stołeczny klub zanotował 12. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Z informacji serwisu legia.net wynika, że to nowy niechlubny rekord.

Legia Warszawa
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Tak źle nie było od sezonu 1966/67 – 12. mecz z rzędu Legii bez zwycięstwa

Legia Warszawa rozgrywa jeden z najgorszych, o ile nie najgorszy sezon w historii występów w PKO BP Ekstraklasie. W kampanii 2025/2026 stołeczny klub miał już trzech trenerów. Obecnie za wyniki odpowiada Marek Papszun, ale nawet on nie jest w stanie wykrzesać z zawodników czegoś więcej. W ostatnim meczu Wojskowi ponownie zawiedli, remisując z GKS-em Katowice (1:1).

Był to trzeci mecz w rundzie wiosennej, której Legia nie wygrała. Na dziewięć możliwych punktów zdobyli tylko dwa, przez co sytuacja w tabeli robi się coraz gorsza. Kiepska seria trwa jednak zdecydowanie dłużej, ponieważ ostatni raz komplet punktów w Ekstraklasie zdobyli 28 września 2025 roku w starciu z Pogonią Szczecin. Od tego czasu notują serię 12. meczów z rzędu bez zwycięstwa w lidze. Jak podaje serwis legia.net to nowy niechlubny rekord Legii. Ostatni raz tak źle było w sezonie 1966/67, gdy mieli 11 spotkań bez zwycięstwa z rzędu.

Ostatnie 12 meczów Legii w Ekstraklasie:

  • Górnik Zabrze – 1:3
  • Zagłębie Lubin – 1:3
  • Lech Poznań – 0:0
  • Widzew Łódź – 1:1
  • Termalica Nieciecza – 1:2
  • Lechia Gdask – 2:2
  • Motor Lublin – 1:1
  • Piast Gliwice – 0:2
  • Piast Gliwice – 0:1
  • Korona Kielce – 1:2
  • Arka Gdynia – 2:2
  • GKS Katowice – 1:1

Po rozegraniu 21 meczów w Ekstraklasie podopieczni Marka Papszuna zajmują miejsce w strefie spadkowej. Na swoim koncie mają tylko 21 punktów. Kolejne spotkanie rozegrają za tydzień w sobotę (21 lutego), a ich rywalem będzie walcząca o puchary Wisła Płock.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź