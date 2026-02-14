Legia Warszawa pobiła niechlubny rekord. Koszmarna seria

Tak źle nie było od sezonu 1966/67 – 12. mecz z rzędu Legii bez zwycięstwa
Legia Warszawa rozgrywa jeden z najgorszych, o ile nie najgorszy sezon w historii występów w PKO BP Ekstraklasie. W kampanii 2025/2026 stołeczny klub miał już trzech trenerów. Obecnie za wyniki odpowiada Marek Papszun, ale nawet on nie jest w stanie wykrzesać z zawodników czegoś więcej. W ostatnim meczu Wojskowi ponownie zawiedli, remisując z GKS-em Katowice (1:1).
Był to trzeci mecz w rundzie wiosennej, której Legia nie wygrała. Na dziewięć możliwych punktów zdobyli tylko dwa, przez co sytuacja w tabeli robi się coraz gorsza. Kiepska seria trwa jednak zdecydowanie dłużej, ponieważ ostatni raz komplet punktów w Ekstraklasie zdobyli 28 września 2025 roku w starciu z Pogonią Szczecin. Od tego czasu notują serię 12. meczów z rzędu bez zwycięstwa w lidze. Jak podaje serwis legia.net to nowy niechlubny rekord Legii. Ostatni raz tak źle było w sezonie 1966/67, gdy mieli 11 spotkań bez zwycięstwa z rzędu.
Ostatnie 12 meczów Legii w Ekstraklasie:
- Górnik Zabrze – 1:3
- Zagłębie Lubin – 1:3
- Lech Poznań – 0:0
- Widzew Łódź – 1:1
- Termalica Nieciecza – 1:2
- Lechia Gdask – 2:2
- Motor Lublin – 1:1
- Piast Gliwice – 0:2
- Piast Gliwice – 0:1
- Korona Kielce – 1:2
- Arka Gdynia – 2:2
- GKS Katowice – 1:1
Po rozegraniu 21 meczów w Ekstraklasie podopieczni Marka Papszuna zajmują miejsce w strefie spadkowej. Na swoim koncie mają tylko 21 punktów. Kolejne spotkanie rozegrają za tydzień w sobotę (21 lutego), a ich rywalem będzie walcząca o puchary Wisła Płock.