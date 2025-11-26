Zagraniczny klub chce trenera Lecha Poznań!

Sindre Tjelmeland, czyli asystent Nielsa Frederiksena w Lechu Poznań ponownie jest łączony z zagranicznym klubem. Jak donosi serwis Expressen.se o jego zatrudnieniu myśli Hammarby IF.

Sindre Tjelmeland jednym z faworytów do pracy w Hammarby IF

Niels Frederiksen latem 2024 roku został zatrudniony na stanowisku trenera Lecha Poznań. Wraz z nim do Polski trafił utalentowany norweski szkoleniowiec – Sindre Tjelmeland. 38-latek wcześniej pracował w Norwegii, gdzie odpowiadał za wyniki IK Start, a także w Szwecji, pełniąc funkcję asystenta w IFK Goteborg. W poprzednim sezonie duet trenerski poprowadził Kolejorza do mistrzostwa Polski.

Tjelmeland pracuje w Lechu nieco ponad rok, ale w tym krótki okresie kilka razy łączono go z innymi klubami. We wrześniu zrobiło się wokół niego głośno z uwagi na plotki łączące go z Sarpsborgiem. Zainteresowany nim był również duński Arhaus GF.

Teraz ponownie znalazł się w orbicie zainteresowań skandynawskiego zespołu. Z informacji serwisu Expressen.se wynika, że Sindre Tjelmeland to jeden z dwóch faworytów do pracy z wicemistrzem Szwecji – Hammarby IF. W klubie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca, ponieważ ostatnio Kim Hellberg przyjął ofertę z Championship, podpisując kontrakt z Middlesbrough.

Hammarby oprócz Tjelmelanda rozważa również zatrudnienie Kalle Karlssona, który obecnie prowadzi Vasteras SK.

W minionym sezonie szwedzkiej Allsvenskan Hammarby zajęło 2. miejsce, ustępując jedynie Mjallby. W przyszłej kampanii wystąpią więc w eliminacjach Ligi Konferencji. Klub z siedzibą w Sztokholmie zdobył jedno mistrzostwo Szwecji w 2001 roku. Na swoim koncie mają także jeden triumf w krajowym pucharze w 2021 roku.