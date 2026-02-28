Arka remisuje z Lechią, a piłkarz mówił wprost. „Jestem zmęczony tym wszystkim”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Kerk

Sebastian Kerk o pracy sędziów

Arka Gdynia w tym roku brała już udział w dwóch spotkaniach, które w powszechnej opinii oceniane są jako sporne. W jednym, przeciwko Pogoń Szczecin, jeden z zawodników Portowców nie został ukarany czerwoną kartką, która wydawała się ewidentna. Z kolei przy okazji Derbów Trójmiasta arbiter nie podyktował rzutu karnego po akcji, w której powalony na murawę został Vladislavs Gutkovskis. Ciekawą opinią podzielił się jeden z pomocników Arki.

– Szczerze, jestem już tym zmęczony. Ja nie wiem, co robią sędziowie. Przeciwko Pogoni powinna być czerwona kartka – nie było. Potem mówili: ewidentna. Teraz nie było karnego, potem mówią: ewidentny karny. Ja już nic nie rozumiem. Może lepiej pozbądźmy się tego VAR-u – mówił Sebastian Kerk cytowany przez dziennikarza Mateusz Hawrot na platformie X.

Obecnie Arka plasuje się na 15. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając tylko dwa punkty przewagi nad Legia Warszawa. Gdynianie są jednocześnie najlepiej punktującym zespołem w lidze w roli gospodarza.

Swoje kolejne spotkania Arka rozegra w środku tygodnia, mierząc się na wyjeździe z Radomiakiem w zaległym meczu ligowym. Do najbliższej przerwy reprezentacyjnej Gdynianie rozegrają łącznie cztery mecze, zmierzą się również z Wisła Płock, Widzew Łódź i Korona Kielce.