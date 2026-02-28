Arka remisuje z Lechią, a piłkarz mówił wprost. „Jestem zmęczony tym wszystkim”

11:54, 28. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki / Mateusz Hawrot (X)

Arka Gdynia zremisowała z Lechia Gdańsk (2:2) w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem jedna sytuacja wywołała spore kontrowersje. Komentarzem wyróżnił się Sebastian Kerk.

Sebastian Kerk
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Kerk

Sebastian Kerk o pracy sędziów

Arka Gdynia w tym roku brała już udział w dwóch spotkaniach, które w powszechnej opinii oceniane są jako sporne. W jednym, przeciwko Pogoń Szczecin, jeden z zawodników Portowców nie został ukarany czerwoną kartką, która wydawała się ewidentna. Z kolei przy okazji Derbów Trójmiasta arbiter nie podyktował rzutu karnego po akcji, w której powalony na murawę został Vladislavs Gutkovskis. Ciekawą opinią podzielił się jeden z pomocników Arki.

– Szczerze, jestem już tym zmęczony. Ja nie wiem, co robią sędziowie. Przeciwko Pogoni powinna być czerwona kartka – nie było. Potem mówili: ewidentna. Teraz nie było karnego, potem mówią: ewidentny karny. Ja już nic nie rozumiem. Może lepiej pozbądźmy się tego VAR-u – mówił Sebastian Kerk cytowany przez dziennikarza Mateusz Hawrot na platformie X.

Obecnie Arka plasuje się na 15. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając tylko dwa punkty przewagi nad Legia Warszawa. Gdynianie są jednocześnie najlepiej punktującym zespołem w lidze w roli gospodarza.

Swoje kolejne spotkania Arka rozegra w środku tygodnia, mierząc się na wyjeździe z Radomiakiem w zaległym meczu ligowym. Do najbliższej przerwy reprezentacyjnej Gdynianie rozegrają łącznie cztery mecze, zmierzą się również z Wisła Płock, Widzew Łódź i Korona Kielce.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź