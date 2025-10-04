Cracovia w sobotni wieczór mierzyła się na wyjeździe z Arką Gdynia. Rywalizacja nie ułożyła się po myśli Pasów. Ekipa Dawida Szwargi zwyciężyła 2:1, a bohaterem meczu został Sebastian Kerk.

Sebastian Kerk

Arka Gdynia pokonuje Cracovię

Arka Gdynia i Cracovia kończyły niedzielne rywalizacje w ramach 11. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Spotkanie zapowiadało się niezwykle interesująco. Ostatnie mecze tych drużyn układały się po myśli Pasów. Teraz podopieczni Dawida Szwargi chcieli zrewanżować się krakowianom za trzy porażki z rzędu. Arbitrem tego starcia był Wojciech Myć z Lublina.

Rywalizacja w Gdyni wyśmienicie rozpoczęła się dla Arki. Gospodarze już w 12. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Sebastian Kerk, który uderzeniem głową pokonał bramkarza rywali.

Cracovia zabrała się za odrabianie strat, ale miała problem ze złamaniem defensywy gospodarzy. Podopieczni Dawida Szwargi natomiast tworzyli swoje akcje poprzez grę z kontry. W pierwszych 45. minutach jednak nie padło więcej trafień i to Arka Gdynia schodziła na przerwę w zdecydowanie lepszych nastrojach.

W drugiej odsłony zdecydowanie częściej do głosu dochodziła Cracovia, która była zmuszona gonić wynik. Pasy długo musiały czekać, żeby doprowadzić do wyrównania. Aż do 78. minuty, wówczas Otar Kakabadze pokonał Damiana Węglarza.

Trafienie Gruzina w zasadzie nie było ostatnim akcentem meczu. W końcówce gospodarze znów wyszli na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Sebastian Kerk. Pomocnik zatem został bohaterem Arki.

Cracovia w kolejnym meczu ligowym zmierzy się przed własną publicznością z Rakowem Częstochowa. Arka Gdynia natomiast pojedzie do Białegostoku na mecz z miejscową Jagiellonią.

Arka Gdynia – Cracovia 2:1

Kerk (12′, 84′) – Kakabadze (78′)