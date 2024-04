PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Niedzielan: Papszun to najlepszy dziś polski trener

Legia Warszawa w zeszłym tygodniu zwolniła Kostę Runjaicia. Nowym szkoleniowcem został Goncalo Feio. 34-latek zadebiutował na ławce Legii w sobotnim spotkaniu z Rakowem Częstochowa (1:1) w ramach 28. kolejki PKO Ekstraklasy. Remis nieco oddalił obie drużyny od mistrzostwa Polski.

Jeszcze w 2023 roku poważnym kandydatem do zastąpienia Runjaicia był Marek Papszun. 49-letni trener po zdobytym mistrzostwie Polski z Rakowem Częstochowa pozostaje bez zatrudnienia. Andrzej Niedzielan, który rozegrał 19 meczów w reprezentacji Polski i strzelił pięć goli, jest zaskoczony wyborem władz Wojskowych, którzy postawili na niedoświadczonego trenera.

– Przy całym szacunku dla Goncalo Feio, bo nie umniejszam jego umiejętności, dziwię się za to Legii, że nie sięgnęła po Marka Papszuna – zaznaczył. Portugalczyk przez wiele lat pełnił obowiązki trenera w Akademii Piłkarskiej Legii. Natomiast w marcu rozstał się z pierwszoligowym Motorem Lublin.

– To najlepszy dziś polski trener – mówi o Marku Papszunie. – Wystarczy spojrzeć, jak gigantyczną pracę wykonał w Rakowie. Mówi się jednak, że działacze boją się tej ewentualnej władzy, którą chce dostać wraz z zatrudnieniem. Moim zdaniem niepotrzebnie, bo przecież gdy on tę władzę dostaje, to są efekty – zakończył.

Legia obecnie zajmuje 6. lokatę w Ekstraklasie. W niedzielę podejmie zespół Śląska Wrocław przy Łazienkowskiej.