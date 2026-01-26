Ale wtopa w Chinach! Pomylili byłego trenera Wieczystej z Papszunem

Meizhou Hakka to drugoligowy klub w Chinach, który postanowił zmienić trenera. W roli szkoleniowca zatrudniony został Gino Lettieri, czyli były opiekun Korony Kielce i Wieczystej Kraków. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby chińska drużyna nie przypisała mu sukcesów, które osiągnął Marek Papszun.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Lettieri został trenerem w Chinach. Przypisali mu sukcesy Papszuna

Zmiany trenerów w klubach piłkarskich to nic nowego. Zdarza się nawet, że jeden klub potrafi zatrudnić kilku szkoleniowców w trakcie jednego sezonu. W poniedziałek (26 stycznia) do zmian na ławce trenerskiej doszło w drugoligowym klubie z Chin – Meizhou Hakka. Stery w klubie przejął dobrze znany z pracy w Ekstraklasie oraz polskiej piłce Gino Lettieri.

Lettieri pracował w Polsce dwukrotnie. Najpierw w latach 2017-2019 prowadził Koronę Kielce w PKO BP Ekstraklasie, a następnie przez mniej niż miesiąc odpowiadał za wyniki Wieczystej Kraków w okresie od października do listopada 2025 roku.

Podczas pobytu w naszym kraju nie zdobył żadnego trofeum, ale w oficjalnym komunikacie Meizhou Hakka przypisała mu kilka sukcesów. Chiński klub zasugerował, że Lettieri zdobył m.in. Puchar Polski i awansował do Ligi Europy z Rakowem Częstochowa. Ponadto ich zdaniem Włoch pracował z Medalikami w latach 2017-2019. Oczywiście była to pomyłka, ponieważ przypisali mu po części sukcesy Marka Papszuna.

Oficjalne konto Meizhou Hakka w swoim komunikacie pomyliła Lettieriego z Markiem Papszunem 😅 Chińczycy napisali, że Włoch pracował w latach 2017-2019 w Rakowie Częstochowa, z którym wygrał Puchar Polski i awansował do Ligi Europy 😂😂 https://t.co/JOnKfv3m0o pic.twitter.com/KGgH2nGMus — Piłkarskie Państwo Środka 🇨🇳⚽️ (@pilkachiny) January 26, 2026

Gino Lettieri od momentu zwolnienia z Wieczystej pozostawał bez pracy. Wcześniej prowadził m.in. Panevezys, Muangthong United i Uthai Thani. Przez kilka miesięcy był również asystentem Arigiriosa Giannikisa w AEK-u Ateny.

Nowy klub Lettieriego, czyli Meizhou Hakka w nowym sezonie będzie grał na poziomie 2. ligi chińskiej. Poprzednie rozgrywki w elicie zakończyli na przedostatnim 15. miejscu, co skończyło się spadkiem z chińskiej Super Ligi.