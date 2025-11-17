Alarm w młodzieżówce! Kluczowy piłkarz opuścił zgrupowanie

Marcel Reguła nie zagra w najbliższym meczu reprezentacji Polski do lat 21. Na profilu Łączy Nas Piłka pojawiła się informacja, że piłkarz Zagłębia Lubin opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Marcel Reguła nie zagra w meczu z Macedonią Północną

Reprezentacja Polski do lat 21 walczy o awans na Mistrzostwa Europy w 2027 roku. Póki co podopieczni Jerzego Brzęczka spisują się fantastycznie. W pięciu poprzednich meczach odnieśli komplet zwycięstw, zajmując 1. miejsce w grupie. W ostatni piątek na stadionie w Szczecinie odnieśli ważne zwycięstwo z reprezentacją Włoch (2:1). Tym samym są coraz bliżej upragnionego awansu.

We wtorek (18 listopada) młodzieżówka pod wodzą Jerzego Brzęczka zagra na wyjeździe z Macedonią Północną. We wrześniu na stadionie Cracovii w Krakowie pokonali rywali (3:0). Jedną z bramek zdobył Marcel Reguła, która pojawił się na boisku w drugiej połowie.

Niestety, ale w najbliższym meczu z Macedonią Północną piłkarz Zagłębia Lubin nie zagra. Na profilu Łączy Nas Piłka pojawiła się informacja, że Marcel Reguła opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji. Jednocześnie poinformowano, że w jego miejsce nie zostanie powołany żaden inny zawodnik.

Reguła to piłkarz wyjściowej jedenastki. Do pierwszego składu reprezentacji Polski U21 wskoczył podczas październikowego zgrupowania. Łącznie w trwających eliminacjach Mistrzostw Europy wystąpił w 5 meczach, w których zdobył jednego gola.