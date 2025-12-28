John Terry kandydatem na trenera angielskiej drużyny

John Terry jest jednym z kandydatów na nowego trenera Oxford United - podaje gazeta The Sun. Zespół z Kassam Stadium walczy o utrzymanie w Championship.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: John Terry

Oxford United rozważa zatrudnienie Johna Terry’ego

Oxford United przeżywa bardzo trudny okres w trwającym sezonie Championship. Zespół z Kassam Stadium zgromadził dotychczas zaledwie 22 punkty i zajmuje odległe 21. miejsce w tabeli, balansując na granicy strefy spadkowej. To zapowiada zaciętą walkę o utrzymanie na zapleczu Premier League. Słabe wyniki przesądziły o zwolnieniu dotychczasowego trenera – Gary’ego Rowetta. Jego obowiązki tymczasowo przejął Craig Short.

Klub z Oksfordu rozpoczął już poszukiwania nowego szkoleniowca, a na liście kandydatów pojawiło się zaskakujące nazwisko. Jak poinformował brytyjski dziennik „The Sun”, jednym z rozważanych trenerów jest John Terry. Dla 45-latka byłaby to pierwsza samodzielna praca w roli menedżera, co czyni ten pomysł jeszcze bardziej intrygującym. Nie jest jednak jasne, czy legendarny obrońca byłby gotowy podjąć się tak trudnego wyzwania.

John Terry obecnie pracuje w akademii Chelsea, a wcześniej pełnił funkcję asystenta trenera w Aston Villi oraz Leicester City. Zdecydowanie bardziej znany jest jednak ze swojej imponującej kariery piłkarskiej. Legenda drużyny The Blues pięciokrotnie zdobywała mistrzostwo Premier League i raz triumfowała w Lidze Mistrzów. 76-krotny reprezentant Anglii rozegrał łącznie 761 meczów, strzelił 68 goli oraz zanotował 30 asyst.

Aktualizacja: Terry poinformował już w mediach społecznościowych, że nie planuje przejęcia Oxford United, co prawdopodobnie zamyka ten temat. Włodarze klubu z południowej Anglii muszą więc szukać dalej i postawić na innego szkoleniowca.