John Terry kandydatem na trenera angielskiej drużyny

22:32, 28. grudnia 2025 22:53, 28. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Sun / John Terry

John Terry jest jednym z kandydatów na nowego trenera Oxford United - podaje gazeta The Sun. Zespół z Kassam Stadium walczy o utrzymanie w Championship.

John Terry
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: John Terry

Oxford United rozważa zatrudnienie Johna Terry’ego

Oxford United przeżywa bardzo trudny okres w trwającym sezonie Championship. Zespół z Kassam Stadium zgromadził dotychczas zaledwie 22 punkty i zajmuje odległe 21. miejsce w tabeli, balansując na granicy strefy spadkowej. To zapowiada zaciętą walkę o utrzymanie na zapleczu Premier League. Słabe wyniki przesądziły o zwolnieniu dotychczasowego trenera – Gary’ego Rowetta. Jego obowiązki tymczasowo przejął Craig Short.

Klub z Oksfordu rozpoczął już poszukiwania nowego szkoleniowca, a na liście kandydatów pojawiło się zaskakujące nazwisko. Jak poinformował brytyjski dziennik „The Sun”, jednym z rozważanych trenerów jest John Terry. Dla 45-latka byłaby to pierwsza samodzielna praca w roli menedżera, co czyni ten pomysł jeszcze bardziej intrygującym. Nie jest jednak jasne, czy legendarny obrońca byłby gotowy podjąć się tak trudnego wyzwania.

POLECAMY TAKŻE

Enzo Maresca
Chelsea rusza po utalentowanego Argentyńczyka. Robi furorę w Serie A
Enzo Maresca
Chelsea wzmocni linię pomocy? Zaskakujący cel transferowy
Joao Pedro
Chelsea przebudowała ofensywę. Tych transferów może żałować

John Terry obecnie pracuje w akademii Chelsea, a wcześniej pełnił funkcję asystenta trenera w Aston Villi oraz Leicester City. Zdecydowanie bardziej znany jest jednak ze swojej imponującej kariery piłkarskiej. Legenda drużyny The Blues pięciokrotnie zdobywała mistrzostwo Premier League i raz triumfowała w Lidze Mistrzów. 76-krotny reprezentant Anglii rozegrał łącznie 761 meczów, strzelił 68 goli oraz zanotował 30 asyst.

Aktualizacja: Terry poinformował już w mediach społecznościowych, że nie planuje przejęcia Oxford United, co prawdopodobnie zamyka ten temat. Włodarze klubu z południowej Anglii muszą więc szukać dalej i postawić na innego szkoleniowca.