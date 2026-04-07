Manchester United zamierza wzmocnić środek pola. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą sięgnąć po wychowanka Manchesteru City. Na ich radarze znalazł się Shea Charles z Southampton, który jest wyceniany na 20 milionów funtów - donosi "Mail Sport".

Shea Charles wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United będzie zmuszony w nadchodzącym letnim okienku transferowym wzmocnić środek pola. Już wiemy, że w przyszłym sezonie na Old Trafford nie będziemy oglądać Casemiro. Na dodatek pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość Manuela Ugarte. Urugwajczyk jest łączony z Juventusem. Czerwone Diabły zatem poszukują pomocnika o odpowiednim profilu.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Mail Sport”. Otóż zespół prowadzony przez Michaela Carricka może sięgnąć po wzmocnienie z Championship. Jak się okazuje, w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Shea Charles, który na co dzień reprezentuje barwy Southampton. Warto zaznaczyć, że 22-latek jest wychowankiem Manchesteru City.

Shea Charles nie będzie takim sporym wydatkiem dla Manchesteru United. Wspomniane źródło zaznacza, że reprezentant Irlandii Północnej jest wyceniany na około 20 milionów funtów. Pomocnik wyróżnia się na boiskach Championship, ale zainteresowanie Czerwonych Diabłów jest dość sporym zaskoczeniem.

W obecnym sezonie Shea Charles rozegrał 28 spotkań w koszulce Southampton. Środkowy pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. 22-latek ma na koncie również jedną asystę.