Thomas Tuchel ma wiele obaw przed zbliżającym się zgrupowaniem

Niemiecki trener po raz pierwszy od dłuższego czasu ma do dyspozycji prawie cały skład

Opiekun Bayernu liczy, że jego zawodnicy wrócą do klubu bez kontuzji

Tuchel niezadowolony z przerwy na reprezentacje

Bayern Monachium po gorszym okresie w Bundeslidze wrócił do regularnych zwycięstw. Bawarczycy z ostatnich czterech meczów wygrali trzy spotkania, a po drodze awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Thomas Tuchel w końcu po raz pierwszy od kilku tygodni ma do dyspozycji prawie cały skład.

Można by rzec, że jak na złość, gdy Bayern zaczął odzyskiwać formę, to na horyzoncie widać już zbliżające się wielkimi krokami zgrupowanie reprezentacji. O tym, że przerwa na kadrę może zaburzyć rytm pracy w zespole, opowiedział na konferencji prasowej.

– Po raz pierwszy od dwóch tygodni mam do dyspozycji 19/20 zawodników pierwszego zespołu. To natychmiast odbije się na grupie. Przerwa międzynarodowa zaburzy rytm, co nie jest idealne, ale jest, jak jest. Trzymam kciuki, żeby wszyscy wrócili w dobrej formie – powiedział Tuchel na konferencji prasowej cytowany przez profil Bayern&Germany na portalu X

Bayern w najbliższy weekend zmierzy się w Bundeslidze z Darmstadt. Natomiast rozgrywki po przerwie reprezentacyjnej wznowi spotkaniem z Borussią Dortmund.