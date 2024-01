IMAGO / kolbert-press/ Ulrich Gamel Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern nie poradził sobie z niżej notowanym przeciwnikiem – po trzy punkty na Allianz Arena sięgnął Werder

Bawarczycy zanotowali kolejną wpadkę w pogoni za liderującym Bayerem

Thomas Tuchel przyznał, że porażka była zasłużona

Bayern przegrywa z Werderem w “bezsensowny sposób”

W 18. kolejce Bundesligi Bayern Monachium podejmował Werder Brema. Die Roten byli zdecydowanymi faworytami tego starcia – goście nie wygrali żadnego z trzech ostatnich spotkań w krajowych zmaganiach i plasowali się dopiero na 14. pozycji w tabeli. Mimo tego trzy punkty na Allianz Arena wywalczyli podopieczni Ole Wernera.

W tej chwili Bawarczycy tracą już siedem punktów do liderującego Bayeru, który ma o jeden mecz rozegrany więcej. Thomas Tuchel rozmowie z DAZN po ostatnim gwizdku skomentował sytuację swojej ekipy:

– Nie chcę mówić, że dobrze trenujemy… bo nikt już nam w to nie wierzy. O to musimy zapytać graczy. Zagraliśmy w bezsensowny sposób, to była zasłużona porażka – powiedział szkoleniowiec ekipy z Monachium.