Bayer Leverkusen znajduje się na autostradzie do Mistrzostwa Niemiec. Aptekarze mają wyraźną przewagę w Bundeslidze, a wózek w stronę tytułu pchają dwaj wahadłowi zespołu. Zarówno Jeremie Frimpong, jak i Alex Grimaldo mogą się w tym sezonie pochwalić double-double.

Imago / Christian Schulze Na zdjęciu: Alex Grimaldo

Bayer Leverkusen jest o kilka kroków od mistrzostwa Niemiec

Jeremie Frimpong i Alex Grimaldo mają na swoim koncie double-double

Obaj wahadłowi mają dwucyfrową liczbę bramek oraz asyst

Niesamowite liczby Frimponga i Grimaldo

Bayer Leverkusen zachwyca w tym sezonie wszystkich fanów i ekspertów piłki nożnej. Podopieczni Xabiego Alonso wciąż są niepokonani od początku kampanii, a do tego mają otwartą drogę do zdobycia historycznego mistrzostwa Niemiec. Aptekarze po zwycięstwie 2:0 nad FC Koln mają już 10 punktów przewagi nad Bayernem Monachium. Do końca sezonu w Bundeslidze pozostało dziesięć spotkań.

Wśród zawodników Bayeru Leverkusen na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa dwóch wahadłowych. Zarówno Jeremie Frimpong, jak i Alex Grimaldo należą do najskuteczniejszych piłkarzy w zespole hiszpańskiego szkoleniowca. Zawodnicy z bocznych sektorów wypracowali już w tym sezonie double-double, czyli dwucyfrową liczbę goli i asyst.

Frimpong na swoim koncie ma 10 goli i 10 asyst w 30 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Natomiast Grimaldo zaliczył 11 bramek i 11 asyst w 33 spotkaniach.

Statystyki Frimponga oraz Grimaldo w rozgrywkach Bundesligi

Grimaldo dołączył do Aptekarzy przed obecnym sezonem. Hiszpan dołączył do zespołu Xabiego Alonso z Benfiki na zasadzie wolnego transferu. Z kolei 23-letni Frimpong do Leverkusen trafił w 2021 roku z Celtiku Glasgow. Od tego momentu zagrał w barwach klubu 124 mecze, w których strzelił 20 goli i zaliczył 30 asyst.