Posada Thomasa Tuchela wciąż wisi na włosku. Choć w Bayernie zapewniają, że póki co do zmiany trenera nie dojdzie, to aktywnie rozglądają się za potencjalnymi kandydatami do zastąpienia Niemca. Według Floriana Plettenberga opcją tymczasową do końca sezonu może zostać Ole Gunnar Solskjaer.

Imago / Horst Mauelshagen Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Ole Gunnar Solskjaer opcją tymczasową dla Bayernu Monachium

Bayern Monachium znalazł się w niezwykle trudnym położeniu. Kryzys formy spowodował, że Die Roten są o krok od odpadnięcia na wczesnym etapie z Ligi Mistrzów. Co więcej, w Bundeslidze ważą się losy mistrzowskiego tytułu. Aktualnie podopieczni Thomasa Tuchela mają stratę 8 punktów do Bayeru Leverkusen, a do zakończenia sezonu zostało 12 spotkań.

Ostatnia porażka z Bochum sprawiła, że 50-letni trener siedzi na bardzo gorącym krześle i lada moment może zostać zwolniony z Monachium. Gdyby do tego doszło, to jego w jego miejsce Bayern może sprowadzić opcję tymczasową. Florian Plettenberg z niemieckiego Sky Sport poinformował, że w takim wypadku do końca sezonu mógłby zostać zatrudniony Ole Gunnar Solskjaer.

Norweg pozostaje bez pracy od listopada 2021 roku, gdy został zwolniony z Manchesteru United. W Bawarii nie jest to postać anonimowa, choć został zapamiętany z powodu, o którym kibice Bawarczyków chcieliby zapomnieć. W finale Ligi Mistrzów w 1999 roku w doliczonym czasie gry strzelił zwycięską bramkę na 2-1, która pozbawiła Bayern szans na triumf w tamtej edycji rozgrywek.