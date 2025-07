Romano ogłasza ws. polskiego talentu. Szansa na debiut w Bundeslidze

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fabrizio Romano

Kacper Potulski pojedzie na obóz przedsezonowy z seniorskim zespołem Mainz

Kacper Potulski to urodzony w 2007 roku środkowy obrońca, który przygodę z futbolem rozpoczynał w akademii Legii Warszawa. Latem 2023 roku przeniósł się do akademii Mainz, gdzie do dziś występuje w juniorskich drużynach w kategorii do lat 19. W Moguncji rozwija się błyskawicznie, co zostało zauważone przez klub z Bundesligi. W efekcie 17-latek podpisał nową umowę.

Jak poinformował Fabrizio Romano kontrakt został przedłużony aż do czerwca 2029 roku. Co więcej, Potulski weźmie udział w okresie przygotowawczym z pierwszym zespołem Mainz. Będzie zatem trenował pod okiem Bo Henriksena, który w lutym ubiegłego roku przejął drużynę.

Reprezentant Polski do lat 19 uważany jest w klubie za wielki talent. Niewykluczone, że treningi z pierwszym zespołem Mainz przybliżą go do debiutu w seniorskim futbolu. Warto dodać, że ekipa z Mewa Arena występuje w Bundeslidze, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. W minionym sezonie Czerwono-Biali zajęli wysokie 6. miejsce, dzięki czemu awansowali do Ligi Konferencji.

Potulski w zakończonym niedawno sezonie rozegrał łącznie 26 spotkań na poziomie juniorskim, w których zdobył 4 gole. Dodatkowo wystąpił także w czterech meczach w rezerwach Mainz, gdzie udało mu się zaliczyć asystę.