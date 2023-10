Rio Ferdinand w rozmowie z "Rissing Ballers" postanowił wypowiedzieć się o Jamalu Musiali. Były angielski piłkarz jest zachwycony umiejętnościami Niemca i porównał go nawet do legendarnego brazylijskiego zawodnika.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Jamal Musiala

Rio Ferdinand wziął udział w rozmowie z “Rissing Ballers”

Były angielski piłkarz postanowił wypowiedzieć się o Jamalu Musiali

Legenda Manchesteru United jest pod wrażeniem Niemca

Rio Ferdinand wziął udział w rozmowie z “Rissing Ballers”, w której wypowiedział się o Jamalu Musiali. Były angielski piłkarz jest wielkim fanem talentu i umiejętności piłkarskich zawodnika Bayernu Monachium. Porównał reprezentanta Niemiec nawet do legendy Milanu – Kaki.

– Widziałem Musialę na żywo w Monachium. Ten facet jest z innej planety. Mówiłem to już innego dnia, że sufit jego i Jude’a Bellinghama jest bardzo wysoko. Ich wspólne zdjęcie z juniorskiej reprezentacji Anglii jest ikoniczne, ale to było 10 lat temu. Jak Anglia mogła go wypuścić, jak Chelsea go wypuściła, nie wiem – stwierdził Ferdinand.

– Ten dzieciak ma szalony talent. Przypomina mi Kakę, ale jest nawet bardziej delikatny. Ten sposób, w jaki mija obrońców rywali. Jest pod tym względem najbliżej Kaki spośród piłkarzy, których widziałem – dodał.

Jamal Musiala w obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Zawodnik od początku rozgrywek miewał różne problemy zdrowotne, przez co Thomas Tuchel nie mógł skorzystać z jego usług w kilku meczach.

