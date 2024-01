Potknięcie Bayeru Leverkusen. Bayern zbliża się do lidera

IMAGO / Horst Mauelshagen Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer Leverkusen wciąż prowadzi w tabeli Bundesligi

Jednak przewaga Aptekarzy nad Bayernem stopniała do dwóch punktów

Zbliżające się kolejki będą walką o fotel lidera

Bayern Monachium odrobił część strat do Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen zremisował 0:0 z Borussią M’Gladbach w 19. kolejce Bundesligi. Drużyna Xabiego Alonso z całych sił próbowała wcisnąć piłkę do siatki, ale bramka przyjezdnych tego wieczoru była zabetonowana. Potwierdza to współczynnik xG – Bayer ustanowił go na poziomie 2,87, zaś Gladbach na 0,21.

Mała wpadka Bayeru Leverkusen to świetna wiadomość dla Bayernu Monachium, który pokonał 3:2 Augsburg i odrobił dwa punkty w tabeli Bundesligi. W najbliższych kolejkach pomiędzy zespołami rozegra się walka o fotel lidera.

Na koniec warto jednak dodać, że remis Bayeru jest dla tej drużyny dziewiętnastym meczem z rzędu bez porażki w lidze.