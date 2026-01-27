Klopp chce stworzyć nową ligę! Pomaga mu były piłkarz Realu

Juergen Klopp wraz z innymi niemieckimi i działaczami pracuje nad projektem dot. nowej ligi w Niemczech - donosi Bild. W grę wchodzi stworzenie rozgrywek do lat 21, aby młodzi piłkarze mogli zdobyć doświadczenie przed przejściem do Bundesligi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp chce stworzyć w Niemczech ligę do lat 21

Juergen Klopp po sezonie 2023/2024 postanowił zakończyć karierę trenerską. Nie rozstał się jednak z piłką na dobre. Na początku ubiegłego roku ogłoszono, że dołączył do grupy Red Bull, obejmując funkcję szefa struktur piłkarskich. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o możliwym powrocie do trenowania. Ostatnio głośno było m.in. o Realu Madryt.

Królewscy mają rozważać kandydaturę niemieckiego szkoleniowca w kontekście następnego sezonu. Obecnie trenerem Realu Madryt jest Alvaro Arbeloa, który zastąpił w tej roli zwolnionego Xabiego Alonso. Panuje przekonanie, że jeśli Klopp będzie chciał wrócić, posada na Bernabeu będzie na niego czekać. Jak na razie pytany o pracę w Hiszpanii, deklarował, że dobrze mu w obecnym miejscu.

Z informacji magazynu Bild wynika, że Klopp podjął się właśnie nowego projektu. Ma stać na czele planów, prowadzących do stworzenia nowej ligi w Niemczech. Chodzi o utworzenie rozgrywek do lat 21, które mają pomóc młodym piłkarzom w zebraniu doświadczenia. Za naszą zachodnią granicą obawiają się, że utrzyma się obecny trend, w którym młode talenty mają problem przebić się w Bundeslidze.

W nowym projekcie pomaga mu m.in. były piłkarz Realu Madryt – Sami Khedira. Nad planami utworzenia nowej ligi pracują również Markus Krosche, Andreas Rettig i Marc Lenz.

Największe wady obecnego systemu w Niemczech, jakie wymienia Bild to m.in. fakt, że tylko 9 niemieckich akademii znajduje się wśród 100 najbardziej produktywnych w Europie. Co więcej, Bundesliga ma najmniej krajowych zawodników spośród TOP5 lig w Europie. Ponadto 85% minut spędzonych na boisku w Bundeslidze to minuty zawodników spoza akademii.