fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Muller

Thomas Muller zastanawiał się nad dalszą grą dla Bayernu Monachium

Po zatrudnieniu Thomasa Tuchela doświadczony zawodnik został posadzony na ławce rezerwowych

Władze klubu przekonują, że legendarny pomocnik nigdzie się nie wybiera

Legenda zostanie na Allianz Arena

W ostatnim czasie nie brakuje zawirowań wokół Bayernu Monachium. Zamiana Juliana Nagelsmanna na Thomasa Tuchela nie przyniosła oczekiwanych efektów, gdyż Bawarczycy szybko pożegnali się z Pucharem Niemiec i Ligą Mistrzów. Do gabloty na koniec sezonu mogą więc dołożyć jedynie mistrzostwo Niemiec, choć i to nie zostało przesądzone.

Do poważnych zmian powinno dojść w składzie drużyny. Kilku zawodników zawiodło, dlatego należy spodziewać się ich odejścia. Wśród potencjalnych kandydatów do opuszczenia Allianz Areny wymieniano także Thomasa Mullera. Nie z uwagi na jego dyspozycji, lecz potencjalny brak porozumienia z Tuchelem.

Niemiecki szkoleniowiec na ogół sadzał doświadczonego pomocnika na ławce rezerwowych, co niekoniecznie przypadło mu do gustu. Media przekonywały, że jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie, po sezonie Muller może naciskać na przejście do innego klubu.

Niedawne ligowe spotkanie z Schalke 33-latek rozpoczął w wyjściowej jedenastce, a dodatkowo wpisał się na listę strzelców. Po tym meczu Herbert Hainer i Oliver Kahn potwierdzili, że legendarny zawodnik będzie w przyszłym sezonie reprezentował barwy Bawarczyków.

