Słodko-gorzki wieczór Kamińskiego. Strzelił gola, ale Kolonia przegrała [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński zdobył kolejną bramkę w Bundeslidze

Jakub Kamiński podczas minionego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Wolfsburga do FC Koeln. Przeprowadzka do Kolonii okazała się dla niego „strzałem w dziesiątkę”, ponieważ 23-letni skrzydłowy od początku obecnego sezonu imponuje wysoką formą. Z powodu jego fantastycznej postawy coraz głośniej mówi się o tym, że włodarze klubu z Nadrenii Północnej-Westfalii najprawdopodobniej skorzystają z możliwości definitywnego wykupu reprezentanta Polski, którą zapewnili sobie przy zawieraniu umowy.

W niedzielny wieczór odbyło się spotkanie FC Koeln – VfB Stuttgart w ramach 5. kolejki Bundesligi. Już w 4. minucie rywalizacji Jakub Kamiński potwierdził znakomitą formę – dał swojej drużynie prowadzenie, doskonale wykorzystując świetne podanie posłane przez Ragnara Ache’a. Niestety dla gospodarzy, zespół Kozłów nie zdołał utrzymać korzystnego wyniku do końca pojedynku. Ekipa z Badenii-Wirtembergii odpowiedziała dwoma trafieniami i ostatecznie wygrała 2:1, zgarniając komplet punktów w wyjazdowym meczu.

Kariera Jakuba Kamińskiego rozpoczęła się w Szombierkach Bytom, skąd w 2015 roku trafił on do akademii Lecha Poznań. To właśnie przy Bułgarskiej poczynił największe postępy, co siedem lat później zaowocowało transferem do Wolfsburga. Młody atakujący nie do końca sprawdził się w zespole Wilków, ale obecnie rozwija skrzydła na wypożyczeniu w FC Koeln. W barwach drużyny z Kolonii zdążył już strzelić 3 gole, pokazując, że może stać się jednym z kluczowych zawodników niemieckiej ekipy oraz reprezentacji Polski. Podopieczni Lukasa Kwasnioka posiadają na swoim koncie 7 punktów i zajmują 7. miejsce w tabeli Bundesligi.

FC Koeln – VfB Stuttgart 1:2 (1:1)

1:0 Jakub Kamiński 4′

1:1 Ermedin Demirović (rzut karny) 28′

1:2 Josha Vagnoman 81′