Harry Kane w tej kampanii robi, co w jego mocy, aby pobić rekord Roberta Lewandowskiego

Reprezentant Anglii w sobotnim występie w Bundeslidze strzelił kolejne gole

Zawodnik po przerwaniu serii trzech kolejnych porażek zabrał głos na temat postawy Bawarczyków

Harry Kane o meczu Bayernu z RB Lipsk

Bayern Monachium w tej kampanii może liczyć na skuteczność Harry’ego Kane’a. Anglik zdobył w sobotnim starciu kolejne dwie bramki w lidze niemieckiej. Piłkarz po spotkaniu z RB Lipsk przedstawił swoje przemyślenia na temat rywalizacji.

– Musimy kontynuować to, co robimy. Miło było wygrać ten mecz, ale musimy pracować do końca sezonu. Musieliśmy zareagować po ostatnich wynikach. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami i złościć się na to, co się dzieje – mówił Harry Kane cytowany przez Mundo Deportivo.

Bawarczyków po sezonie będzie czekać kolejna zmiana trenera. Już została ogłoszona wiadomość, że tylko do końca tej kampanii Thomas Tuchel będzie pracował w ekipie z Allianz Arena.

Aktualnie liderem Bundesligo jest Bayer Leverkusen, legitymujący się bilansem 61 oczek. Na drugiej pozycji zadomowił się natomiast Bayern Monachium.