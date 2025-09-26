Harry Kane może niebawem pobić niesamowity rekord. Napastnik Bayernu Monachium jest o krok od wyczynu Cristiano Ronaldo i Erlinga Haalanda.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane w pogoni za historycznym rekordem

Harry Kane zachwyca liczbami w Bayernie Monachium. Anglik ma na koncie 98 goli w 103 występach i jest o krok od pobicia niezwykłego rekordu. Do pełnej setki brakuje mu tylko dwóch trafień.

Jeśli uda mu się to zrobić w najbliższym meczu z Werderem Brema, to zostanie zawodnikiem, który najszybciej zdobył 100 bramek dla jednego klubu w XXI wieku w pięciu czołowych ligach Europy. Potrzebowałby do tego 104 spotkań.

Dotychczasowy rekord należy do Cristiano Ronaldo i Erlinga Haalanda. Portugalczyk osiągnął granicę 100 goli w Realu Madryt, a Norweg w Manchesterze City. Obaj potrzebowali do tego 105 meczów.

Kane w pierwszych tygodniach tego sezonu pokazał niesamowitą formę. Strzelił 13 goli w siedmiu spotkaniach, w tym osiem w czterech ligowych. W Monachium zwraca się jednak uwagę nie tylko na jego skuteczność, ale też na rolę lidera i asystenta. Aktualnie trudno sobie wyobrazić drużynę Bayernu bez niego.

Dla Bayernu piątkowe starcie z Werderem to okazja na kolejne zwycięstwo, a dla Kane’a to szansa, by zapisać się w historii i wyprzedzić samego Ronaldo oraz Haalanda.