Grabara obronił rzut karny! Świetna interwencja [WIDEO]

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara obronił rzut karny w Bundeslidze!

VfL Wolfsburg w ramach 8. kolejki Bundesligi rywalizował na wyjeździe z beniaminkiem, czyli HSV Hamburg. W wyjściowej jedenastce gości znalazł się oczywiście reprezentant Polski – Kamil Grabara. Jego drużyna na przerwę schodziła z jednobramkowym prowadzeniem. W 15. minucie gola zdobył Adam Daghim. Z kolei w doliczonym czasie gry bohaterem zespołu został polski bramkarz.

Bezmyślnym faulem w polu karnym popisał się Koulierakis, więc sędzia wskazał na jedenasty metr od bramki. Do rzutu karnego podszedł Ransford Konigsdorffer. Zamiary 24-latka wyczuł jednak Grabara, który zaliczył świetną interwencję, broniąc strzał rywala.

🇵🇱 𝐊𝐀𝐌𝐈𝐋 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐀𝐑𝐀 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘 🧱



Świetna interwencja Polaka, brawo! 👏 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/vlpzs0mAza — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 25, 2025

Dla wychowanka Ruchu Chorzów był to dziewiąty mecze w barwach Wilków w tym sezonie. Jak dotąd tylko raz zachował czyste konto, tracąc przy okazji aż trzynaście goli. Grabara do Bundesligi trafił latem ubiegłego roku za 13,5 mln euro. Wcześniej przez trzy lata bronił dostępu do bramki Kopenhagi, a jeszcze wcześniej był związany m.in. z Liverpoolem, Huddersfield czy Aarhus.