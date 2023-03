fot. PressFocus Na zdjęciu: Hasan Salihamidzić

Bayern Monachium przegrał z Bayerem Leverkusen 1-2

Bawarczycy stracili fotel lidera Bundesligi na rzecz Borussii Dortmund

Hasan Salihamidzić miał wiele pretensji do zespołu

Stanowcze głosy z obozu Bayernu

Po mizernym występie Bayern Monachium przegrał z Bayerem Leverkusen 1-2 i stracił fotel lidera Bundesligi, na którym w trakcie reprezentacyjnej przerwy zasiadać będzie Borussia Dortmund. Julian Nagelsmann otwarcie przyznał, że jego zespół nie zasłużył na inny wynik.

Dosadniejszy w swojej opinii był Hasan Salihamidzić, który był bardzo zawiedziony występem mistrza Niemiec. Dyrektor sportowy zdiagnozował problem w nieodpowiednim podejściu mentalnym.

– Nie wiem, jak nazwać te uczucia, ale w każdym razie to nie było to, o co chodzi w Bayernie Monachium. Brakowało nam wszystkiego. Daliśmy się pokonać drużynie, która grała jeszcze w czwartek. Leverkusen było lepsze pod każdym względem.

– Być może w ciągu ostatnich dziesięciu minut spotkania z Bayerem oddaliśmy dwa lub trzy strzały na bramkę. Ale tak mało zapału, tak mało mentalności, tak mało pojedynków i asertywności w grze. Rzadko doświadczam takie coś w Bayernie.

– Ta drużyna jest bardzo dobra, gdy od początku prezentuje mentalność na 100 procent. Ale ta drużyna nie jest tak dobra, kiedy gra tak jak w meczu z Bayerem, kiedy jest ospała i myśli, że może zrobić wszystko ze swoją jakością – analizuje Salihamidzić.

