Borussia Dortmund już do końca sezonu będzie musiała radzić sobie bez swojego kapitana. Emre Can doznał urazu kolana w spotkaniu z Bayernem Monachium.

HMB Media/ Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund - Bayern Monachium

Borussia Dortmund bez Cana do końca rozgrywek

Emre Can nie dokończył spotkania na szczycie Bundesligi. Borussia Dortmund straciła swojego kapitana jeszcze w pierwszej połowie – 32-letniego reprezentanta Niemiec zastąpił Ramy Bensebaini. Wszystko wskazywało na to, że były zawodnik Liverpoolu i Juventusu doznał kontuzji kolana.

– Borussia Dortmund będzie musiała przez dłuższy czas radzić sobie bez Emre Cana. Kapitan BVB doznał zerwania więzadła krzyżowego w lewym kolanie podczas meczu Bundesligi z FC Bayern Monachium i będzie musiał pauzować przez kilka miesięcy – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Bittere Gewissheit am Sonntag: BVB-Kapitän Emre Can hat sich in der Partie gegen den FC Bayern München einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.



Alle Infos: https://t.co/DwQzo1x7KE pic.twitter.com/BBuTkHoCKh — Borussia Dortmund (@BVB) March 1, 2026

Kontrakt obrońcy wygasa wraz z końcem sezonu. Wszystko wskazuje na to, że jego umowa zostanie przedłużona. – Kontuzja Emrego jest niezwykle bolesna. Nie tylko dla niego, ale dla nas wszystkich. Jest naszym kapitanem, zawsze służy drużynie i jest ważną częścią naszego klubu. W najbliższych miesiącach Emre otrzyma od nas wszelkie wsparcie, aby mógł całkowicie wyzdrowieć – powiedział Sebastian Kehl, dyrektor sportowy BVB.