Dramat kapitana BVB. Poważna kontuzja i koniec sezonu

17:55, 1. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Borussia Dortmund

Borussia Dortmund już do końca sezonu będzie musiała radzić sobie bez swojego kapitana. Emre Can doznał urazu kolana w spotkaniu z Bayernem Monachium.

Borussia Dortmund - Bayern Monachium
Obserwuj nas w
HMB Media/ Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund - Bayern Monachium

Borussia Dortmund bez Cana do końca rozgrywek

Emre Can nie dokończył spotkania na szczycie Bundesligi. Borussia Dortmund straciła swojego kapitana jeszcze w pierwszej połowie – 32-letniego reprezentanta Niemiec zastąpił Ramy Bensebaini. Wszystko wskazywało na to, że były zawodnik Liverpoolu i Juventusu doznał kontuzji kolana.

– Borussia Dortmund będzie musiała przez dłuższy czas radzić sobie bez Emre Cana. Kapitan BVB doznał zerwania więzadła krzyżowego w lewym kolanie podczas meczu Bundesligi z FC Bayern Monachium i będzie musiał pauzować przez kilka miesięcy – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kontrakt obrońcy wygasa wraz z końcem sezonu. Wszystko wskazuje na to, że jego umowa zostanie przedłużona. – Kontuzja Emrego jest niezwykle bolesna. Nie tylko dla niego, ale dla nas wszystkich. Jest naszym kapitanem, zawsze służy drużynie i jest ważną częścią naszego klubu. W najbliższych miesiącach Emre otrzyma od nas wszelkie wsparcie, aby mógł całkowicie wyzdrowieć – powiedział Sebastian Kehl, dyrektor sportowy BVB.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź