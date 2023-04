Alexander Nübel ma latem wrócić do Bayernu Monachium z wypożyczania w AS Monaco. Bramkarz rozegrał w tym sezonie 40 spotkań, a wcześniej chęć pozyskania wyrażały inne drużyny.

Nie wiadomo jednak, czy Niemiec zostanie w swoim macierzystym klubie

W obecnym sezonie bramkarz rozegrał 40 spotkań w barwach AS Monaco

Alexander Nübel wróci do Monachium

Wypożyczanie Alexandera Nübela do AS Monaco wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Nic więc dziwnego, że zaczynają się spekulacje na temat jego przyszłości. Według dziennikarza “SkySport”, Floriana Plettenberga bramkarz ma latem wrócić do swojego macierzystego klubu, ale nie wiadomo, czy w nim zostanie.

Miesiąc temu były rozmowy między zawodnikiem, a AS Monaco na temat stałej umowy w lecie. Jednak Nübel odrzucił tę ofertę. Teraz jest już prawie na sto procent pewne, że nie zostanie w klubie. W lecie wróci do Bayernu. To, czy tam zostanie zależy jeszcze od powrotu po kontuzji i formy Manuela Neuera – pisze dziennikarz.

Jakiś czas temu “Bild” donosił, że usługami zawodnika zainteresowany jest ligowy rywal Bayernu – RB Lipsk. W obecnym sezonie Alexander Nübel rozegrał 40 spotkań w AS Monaco.

