Bayern Monachium nie może dogadać się z kolejnymi kandydatami na nowego trenera. Trudna sytuacja przybliża klub do decyzji o zatrzymaniu Thomasa Tuchela. Na takie rozwiązanie naciskają czołowi piłkarze - donosi Bild.

Kluczowi zawodnicy chcą Tuchela

Bayern Monachium w lutym wystosował komunikat, w którym poinformował, że wraz z końcem sezonu dojdzie do rozstania z Thomasem Tuchelem. Była to reakcja na rozczarowujące wyniki i narrację medialną, nawołującą do zwolnienia Niemca. Bawarczycy zaliczyli bardzo słabą kampanię, którą zakończą bez jakiegokolwiek trofeum. W Bundeslidze zdecydowanie lepszy okazał się Bayer Leverkusen, zaś przygoda w Lidze Mistrzów zakończyła się porażką z Realem Madryt w półfinale.

Proces wyboru nowego trenera trwa od kilku miesięcy. Bayern pierwotnie celował w Xabiego Alonso, a potem negocjował z takimi nazwiskami, jak Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick czy Julen Lopetegui. Z każdym tygodniem pojawia się coraz więcej kandydatów, którzy konsekwentnie odmawiają Bawarczykom. Sytuacja już dawno temu wymknęła się spod kontroli, bowiem łączeni z Bayernem trenerzy nie robią na kibicach żadnego pozytywnego wrażenia.

W Monachium pojawił się więc pomysł, aby kontynuować współpracę z Thomasem Tuchelem. Do tej pory zarzekano, że rozstanie jest nieuniknione, lecz problemy z zakontraktowaniem jego następcy pokrzyżowały nieco plany. Mimo bardzo mizernego sezonu, Niemiec ma więc szansę, aby pozostać w szeregach krajowego giganta.

Co ciekawe, na takie rozwiązanie naciskają sami piłkarzy. Liderzy drużyny, na czele z Manuelem Neuerem, Harrym Kanem czy Thomasem Muellerem liczą, że Bayern i Tuchel finalnie zmienią decyzję i postanowią kontynuować współpracę.

