Bayern Monachium odniósł zwycięstwo nad Borussią Monchengladbach (1:0). Bawarczycy przez znaczną część meczu grali w przewadze, ale mieli olbrzymi problem z drużyną Eugena Polańskiego.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka oraz Joshua Kimmich

Bayern Monachium pokonuje Borussię Monchengladbach

Bayern Monachium w sobotnie popołudnie mierzył się na wyjeździe z Borussią Monchengladbach w ramach 8. kolejki rozgrywek Bundesligi. Bawarczycy byli zdecydowanym faworytem przed pierwszym gwizdkiem. Drużyna Vincenta Kompany’ego zasiada na fotelu lidera, natomiast podopieczni Eugena Polańskiego są czarną latarnią ligi. Wszyscy liczyli na wysokie zwycięstwo obecnych mistrzów Niemiec.

Od pierwszych minut Bayern Monachium zaznaczył swoją przewagę nad rywalem. Na domiar złego Borussia Monchengladbach od 19. minuty musiała radzić sobie w osłabieniu. Czerwoną kartką ukarany został bowiem Jens Castrop. Bawarczycy robili wszystko, aby jak najszybciej objąć prowadzenie i kontrolować mecz, ale drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

W kolejnych minutach ofiarnie broniła się Borussia Monchengladbach. Bayern Monachium miał olbrzymi problem ze złamaniem defensywy rywala. Strzelanie goście rozpoczęli w 64. minuty. Na listę strzelców wpisał się wówczas Joshua Kimmich.

𝐉𝐎𝐒𝐇𝐔𝐀 𝐊𝐈𝐌𝐌𝐈𝐂𝐇 🎯



Wcisnęli, i to już dwie! ⚽️ Ale do tego momentu to nie był łatwy mecz… 💪 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/z6JxbMRewf — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 25, 2025

Chwilę później podopieczni Vincenta Kompany’ego cieszyli się już z dwubramkowej przewagi. Do siatki trafił Raphael Guerreiro, który wykorzystał świetną zespołową akcję swojej drużyny. W 81. minucie rezultat spotkania ustalił Lennart Karl. Tym samym Bayern Monachium sięgnął po kolejne trzy punkty. Jednak drużyna Eugena Polańskiego postawiła mistrzom niezwykle trudne warunki.

Bayern Monachium już w środę zagra z FC Koln w Pucharze Niemiec. Borussia Monchengladbach natomiast dzień wcześniej i w tych samych rozgrywkach podejmie Karlsruhe.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium 0:3

Kimmich (64′), Guerreiro (69′), Karl (81′)