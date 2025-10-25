Bayern Monachium pokonuje Borussię Monchengladbach
Bayern Monachium w sobotnie popołudnie mierzył się na wyjeździe z Borussią Monchengladbach w ramach 8. kolejki rozgrywek Bundesligi. Bawarczycy byli zdecydowanym faworytem przed pierwszym gwizdkiem. Drużyna Vincenta Kompany’ego zasiada na fotelu lidera, natomiast podopieczni Eugena Polańskiego są czarną latarnią ligi. Wszyscy liczyli na wysokie zwycięstwo obecnych mistrzów Niemiec.
Od pierwszych minut Bayern Monachium zaznaczył swoją przewagę nad rywalem. Na domiar złego Borussia Monchengladbach od 19. minuty musiała radzić sobie w osłabieniu. Czerwoną kartką ukarany został bowiem Jens Castrop. Bawarczycy robili wszystko, aby jak najszybciej objąć prowadzenie i kontrolować mecz, ale drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.
W kolejnych minutach ofiarnie broniła się Borussia Monchengladbach. Bayern Monachium miał olbrzymi problem ze złamaniem defensywy rywala. Strzelanie goście rozpoczęli w 64. minuty. Na listę strzelców wpisał się wówczas Joshua Kimmich.
Chwilę później podopieczni Vincenta Kompany’ego cieszyli się już z dwubramkowej przewagi. Do siatki trafił Raphael Guerreiro, który wykorzystał świetną zespołową akcję swojej drużyny. W 81. minucie rezultat spotkania ustalił Lennart Karl. Tym samym Bayern Monachium sięgnął po kolejne trzy punkty. Jednak drużyna Eugena Polańskiego postawiła mistrzom niezwykle trudne warunki.
Bayern Monachium już w środę zagra z FC Koln w Pucharze Niemiec. Borussia Monchengladbach natomiast dzień wcześniej i w tych samych rozgrywkach podejmie Karlsruhe.
Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium 0:3
Kimmich (64′), Guerreiro (69′), Karl (81′)