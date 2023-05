PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Borussia Dortmund wciąż może sięgnąć po mistrzostwo Niemiec. Do liderującego Bayernu Monachium traci zaledwie punkt

Niedawny mecz z Borussią Moenchengladbach urazem przypłacił jednak Jude Bellingham

Anglik od tamtej pory nie trenuje z zespołem i jego występ przeciw Augsburgowi pozostaje niepewny

Bellingham nie pomoże BVB w walce o mistrzostwo?

Borussia Dortmund wciąż może zakończyć sezon w spektakularnym stylu. Zespół z Westfalii na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Bundesligi traci do Bayernu Monachium zaledwie punkt. W świetnej dyspozycji pozostawał też lider zespołu, Jude Bellingham.

Niestety, Anglik doznał kontuzji kolana w niedawnym meczu z Borussią Moenchengladbach (5:2). Edin Terzić nie mógł zdjąć go z boiska z powodu wyczerpania limitu zmian. Tuż po ostatnim gwizdku 19-latek upadł na murawę i złapał się za nogę. Fani mieli nadzieję, że to delikatny uraz, ale niewiele na to wskazuje. Pomocnik opuścił wszystkie sesje treningowe w tym tygodniu. Oficjalnie klub poinformował, że stało się to z powodu kontroli obciążenia mięśniowego, ale niemieckie media biją na alarm.

Bez swego lidera dortmundczykom będzie niezwykle ciężko wywrzeć presję na Die Roten. Kibice mają nadzieję, że reprezentant Anglii zdoła jednak wrócić na niedzielne starcie z Augsburgiem.

Bellingham rozegrał w tym sezonie 42 spotkania na wszystkich frontach. Zanotował w nich 14 bramek i siedem asyst.

Czytaj więcej: Barcelona bez trzech młodych gwiazd na mecz z Realem Sociedad.

Augsburg Borussia Dortmund 6.60 5.50 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2023 14:44 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin