Bayern zastanawia się nad przyszłością Sane. Gwiazdor ma inne opcje

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Sane w zawieszeniu, Bayern nie może się zdecydować ws. kontraktu

Bayern Monachium po zakończeniu sezonu może pożegnać kilku zawodników, którzy stanowią solidny fundament klubu. Wraz z końcem czerwca wygasa umowa m.in. Joshuy Kimmicha i Leroya Sane. O ile w przypadku pierwszego z nich sytuacja jest jasna, bowiem decyzja leży po stronie piłkarza, tak w przypadku skrzydłowego przyszłość na Allianz Arenie spowita jest mgłą.

Sane nie otrzymał jeszcze oficjalnej propozycji przedłużenia kontraktu. Choć negocjacje cały czas trwają, Bayern zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji. Dyrektor sportowy Bawarczyków w jednym z wywiadów nie był w stanie rozwiać wątpliwości kibiców.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

– Wykonamy swoją pracę i jeśli uznamy, że to właściwe dla Leroya, zrobimy to. Jeśli uznamy, że to nieodpowiednie, nie zrobimy tego. Prowadzimy rozmowy z Sane i jego agencją. Wiemy, że latem będzie wolnym agentem. Ale chcemy podejmować decyzje aktywnie – powiedział Max Eberl, cytowany przez profil Bayern&Germany na portalu X.

Leroy Sane w Bayernie gra od 2020 roku. Do Monachium przeniósł się z Manchesteru City za 49 milionów euro. Podczas pobytu w klubie rozegrał 206 spotkań, strzelając 56 goli i notując 52 asysty. Z Die Roten trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Niemiec.

W przypadku jeśli Bayern nie zdecyduje się przedłużyć kontraktu z Sane, piłkarz o swoją przyszłość może być spokojny. Z informacji portalu tz.de wynika, że zakontraktowanie zawodnika na zasadzie wolnego transferu rozważają kluby z Premier League i La Ligi.