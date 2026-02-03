Bayern poinformował o absencji Kane’a. Oto powód

Bayern Monachium wydał komunikat, informując, że Harry Kane nie trenował z drużyną podczas wtorkowych zajęć. Jako powód podali chorobę piłkarza. Anglik w tym sezonie imponuje formą.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane opuścił trening Bayernu ze względu na chorobę

Bayern Monachium w ostatnim czasie złapał lekką zadyszkę w rozgrywkach Bundesligi. Vincent Kompany i spółka nie wygrali żadnego z dwóch ostatnich spotkań w lidze. Najpierw niespodziewanie przegrali z Augsburgiem (1:2), a ostatnio podzielili się punktami z Hamburger SV (2:2). Na domiar złego we wtorek na treningu zabrakło Harry’ego Kane’a.

Klub poinformował o absencji napastnika w komunikacie za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Harry Kane nie będzie dziś obecny na treningu z powodu choroby„. Poniekąd to dobra wiadomość, bo jego brak na zajęciach nie wynika z kontuzji.

Na ten moment występ Anglika w meczu z TSG Hoffenheim pozostaje pod znakiem zapytania. Bawarczycy zmierzą się z nimi w niedzielę (8 lutego) przed własną publicznością. W tym sezonie 32-latek imponuje skutecznością. Łącznie uzbierał już 36 goli w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Co ciekawe, strzelał gole w 14 z 20 spotkań w Bundeslidze. Ewentualne przedłużenie absencji napastnika byłoby ogromną stratą dla obrońców tytułu w lidze niemieckiej.

Kane jest związany z Bayernem od sierpnia 2023 roku, gdy odszedł z Tottenhamu za ok. 95 milionów euro. Obecny kontrakt wygasa latem 2027 roku, ale wiadomo już, że na pewno zostanie przedłużony. Reprezentant Anglii potwierdził, że odbędą się rozmowy.