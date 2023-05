IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Jamal Musiala

W ostatniej kolejce Bundesligi byliśmy świadkami niesamowitych emocji

Sytuacja na szczycie tabeli niemieckiej ekstraklasy zmieniała się kilkukrotnie

Bayern Monachium ostatecznie kolejny raz rzędu został mistrzem kraju

Bayern Monachium po raz jedenasty z rzędu mistrzem Niemiec

Borussia Dortmund fatalnie rozpoczęła rywalizację z Mainz, bowiem do przerwy przegrywała już 0:2. Podopieczni Edina Terzicia dopiero w 69. minucie zdobyli gola kontaktowego i wszystko wskazywało na to, że zabraknie im czasu, aby odwrócić losy tego spotkania.

Z pomocą zawodnikom BVB przyszła jednak Kolonia, która tego popołudnia mierzyła się z Bayernem Monachium. Bawarczycy od 8. minuty prowadzili po bramce Kinsleya Comana, ale w 81. wyrównanie Kozłom zapewnił Dejan Ljubicić, który wykorzystał rzut karny.

Gdy wydawało się, że dwa punkty zapasu, które przed tą kolejką Borussia Dortmund miała nad Bayernem Monachium wystarczą do sięgnięcia po tytuł, to do siatki trafił Jamal Musiala, którego gol oznacza jedenasty tytuł z rzędu dla Die Roten. BVB ostatecznie zdołała doprowadzić do remisu w starciu z Mainz, lecz w ostatecznym rozrachunku nie zmieniło to sytuacji w tabeli. Obie ekipy skończyły kampanię z 71 oczkami na koncie, więc zdecydował bilans bramkowy.