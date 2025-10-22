Bayern obawia się City. Nie chce stracić kluczowej postaci

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany i Michael Olise (Bayern Monachium - Borussia Dortmund)

Bayern uprzedził Manchester City

Tym razem nie chodzi o zawodnika, a o trenera. Jak informuje tz.de, Bayern Monachium jest przekonany, że Manchester City za dwa lata będzie zainteresowany Vincentem Kompanym. Po sezonie 2026/7 kontrakt Pepa Guardioli dobiegnie końca i Obywatele ruszą na poszukiwania nowego szkoleniowca.

Kto mógłby zastąpić Hiszpana? Manchester miałby ruszyć po Belga, który znakomicie radzi sobie w Bawarii. Dlatego Bayern dążył do jak najszybszego porozumienia w kwestii nowej umowy 39-latka. Zgodnie z twierdzeniami tz.de, dla monachijczyków była to „pilna kwestia”.

Kompany złożył podpis pod kontraktem ważnym do 30 czerwca 2029 roku. Czy to ucina spekulacje? Oczywiście wszystko zależy od tego, jak Bayern będzie prezentował się pod wodzą byłego zawodnika City. Do tej pory Die Roten wywalczyli mistrzostwo Niemiec i krajowy superpuchar.