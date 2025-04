Bayern coraz bliżej zatrzymania gwiazdy. Nowy kontrakt w drodze

Bayern Monachium dąży do porozumienia z Leroyem Sane. Coraz więcej wskazuje na to, że gwiazdor ostatecznie podpisze nowy kontrakt z klubem.

Sane jednak zostanie w Bayernie? Porozumienie coraz bliżej

Leroy Sane od dawna walczy o swoją przyszłość na Allianz Arena. Bayern Monachium poważnie się wahał, mając na uwadze nieuniknione wzmocnienia ofensywy, na które trzeba zabezpieczyć fundusze. Jedną z opcji było właśnie pożegnanie skrzydłowego, którego umowa wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Sam zawodnik był zdeterminowany, aby udowodnić Vincentowi Kompany’emu swoją przydatność i zapracować na nowy kontrakt. W tej kampanii uzbierał do tej pory 11 bramek oraz 4 asysty w 36 występach.

Z każdym kolejnym tygodniem malały szanse na porozumienie, więc otoczenie Sane zaczęło rozglądać się za alternatywami. W grę wchodził powrót do Premier League, a konkretne zainteresowanie wykazywał Arsenal. Reprezentant Niemiec wciąż traktował tę opcję jako rezerwową, na pierwszym miejscu stawiając na Bayern i licząc na kontynuowanie współpracy.

Wreszcie w tej sprawie nastąpił przełom. Dziennikarz Christian Falk sugeruje, że do porozumienia pozostało już niewiele. Sane może podpisać trzyletnią umowę, która będzie symbolem wdzięczności za jego oddanie niemieckiemu klubowi. Co więcej, współpraca miałaby przebiegać na bardzo korzystnych warunkach dla Bayernu Monachium, gdyż piłkarz zgodzi się znacząco obniżyć swoje dotychczasowe wynagrodzenie. Wiele wskazuje na to, że nie zmieni już swojej decyzji, więc rozmowy zostaną sfinalizowane.