Bayern i Kompany o krok od historii. Jeszcze nikt tego nie zrobił

10 zwycięstw z rzędu na starcie sezonu – Bayern o krok od rekordu
Bayern Monachium ma na swoim koncie niesamowitą serię dziewięciu zwycięstw z rzędu. Vincent Kompany i spółka nie tylko są liderem Bundesligi, ale również zajmują 1. miejsce w Lidze Mistrzów. W swoim dorobku mają już jedno trofeum, wygrywając Superpuchar Niemiec.
Od początku rozgrywek formą imponuje przede wszystkim Harry Kane. Anglik ma już 17 goli w 9 meczach, a do tego zanotował także 3 asysty. Ostatnio został rekordzistą pod względem najszybszego zdobycia 100 goli dla jednego klubu z TOP5 lig w Europie.
Przed szansą przejścia do historii stoją także Bawarczycy. Jak poinformował profil The Touchline podopieczni Vincenta Kompany’ego mogą zostać pierwszą drużyną w historii, która rozpocznie sezon od 10. zwycięstw z rzędu. Potrzebują do tego tylko kompletu punktów w najbliższym ligowym starciu z Eintrachtem Frankfurt. Mecz zaplanowano na sobotę (4 października). Warto dodać, że jeszcze żaden klub z TOP5 lig w Europie nigdy w historii tego nie dokonał.
Dotychczasowe mecze Bayernu Monachium w sezonie 2025/2026:
- Stuttgart 1:2 Bayern (Superpuchar Niemiec)
- Bayern 6:0 Lipsk (Bundesliga)
- Wehen 2:3 Bayern (Puchar Niemiec)
- Augsburg 2:3 Bayern (Bundesliga)
- Bayern 5:0 Hamburg (Bundesliga)
- Bayern 3:1 Chelsea (Liga Mistrzów)
- Hoffenheim 4:1 Bayern (Bundesliga)
- Bayern 4:0 Werder (Bundesliga)
- Pafos 1:5 Bayern (Liga Mistrzów)