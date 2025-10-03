Bayern i Kompany o krok od historii. Jeszcze nikt tego nie zrobił

Bayern Monachium wygrywając najbliższy mecz z Eintrachtem Frankfurt, może przejść do historii. Vincent Kompany i spółka są o krok od historycznego wyczynu. Jak dotąd nikt jeszcze tego nie zrobił.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

10 zwycięstw z rzędu na starcie sezonu – Bayern o krok od rekordu

Bayern Monachium ma na swoim koncie niesamowitą serię dziewięciu zwycięstw z rzędu. Vincent Kompany i spółka nie tylko są liderem Bundesligi, ale również zajmują 1. miejsce w Lidze Mistrzów. W swoim dorobku mają już jedno trofeum, wygrywając Superpuchar Niemiec.

Od początku rozgrywek formą imponuje przede wszystkim Harry Kane. Anglik ma już 17 goli w 9 meczach, a do tego zanotował także 3 asysty. Ostatnio został rekordzistą pod względem najszybszego zdobycia 100 goli dla jednego klubu z TOP5 lig w Europie.

Przed szansą przejścia do historii stoją także Bawarczycy. Jak poinformował profil The Touchline podopieczni Vincenta Kompany’ego mogą zostać pierwszą drużyną w historii, która rozpocznie sezon od 10. zwycięstw z rzędu. Potrzebują do tego tylko kompletu punktów w najbliższym ligowym starciu z Eintrachtem Frankfurt. Mecz zaplanowano na sobotę (4 października). Warto dodać, że jeszcze żaden klub z TOP5 lig w Europie nigdy w historii tego nie dokonał.

Dotychczasowe mecze Bayernu Monachium w sezonie 2025/2026: