Bayer Leverkusen bardzo szybko zakończył współpracę z Erikiem ten Hagiem. Aptekarze mają już na oku dwóch potencjalnych następców Holendra. Na ich radarze znaleźli się Edin Terzić i Marco Rose - informuje Nicolo Schira.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Edin Terzić i Marco Rose na celowniku Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen w letnim okienku przeszedł sporą przebudowę. W szczególności na ławce trenerskiej. Xabiego Alonso w tej roli zastąpił Erik ten Hag. Ten ruch okazał się kompletny niewypałem. Holenderski szkoleniowiec już pożegnał się z BayArena. Aptekarze postanowili rozstać się z opiekunem przez beznadziejne wyniki zespołu na początku sezonu.

Obecnie Bayer Leverkusen rzucił wszystkie siły w poszukiwanie następcy Erika ten Haga. W tej sprawie najnowsze informacje przekazuje Nicolo Schira. Otóż wicemistrzowie Niemiec mają na oku dwóch potencjalnych następców Holendra. Na ich celowniku znajdują się Marco Rose oraz Edin Terzić.

Obaj szkoleniowcy obecnie pozostają bez pracy. Marco Rose ostatnio pracował w RB Lipsku. Edin Terzić natomiast od ponad roku pozostaje bezrobotny, po tym jak rozstał się z Borussią Dortmund. Trenerzy mają spore doświadczenie z pracy w Bundeslidze. Zainteresowanie Bayeru Leverkusen zatem nie jest przypadkowe.

Aptekarze swój następny mecz rozegrają 12 września. Tego dnia wicemistrzowie Niemiec zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt. Nowy szkoleniowiec będzie miał zatem niezwykle trudne wyzwanie.