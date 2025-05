fot. Vitalii Kliuiev / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ten Hag następcą Alonso? Wszystko na to wskazuje

Xabi Alonso sugerował, że zostanie na kolejny sezon w Bayerze Leverkusen, ale od tego czasu wiele się zmieniło. Po fatalnym dwumeczu z Arsenalem z Ligą Mistrzów pożegnał się Real Madryt, który ma za sobą bardzo nieudane miesiące. Latem ma dojść do kluczowej zmiany na ławce trenerskiej, a Carlo Ancelotti opuści Santiago Bernabeu. Faworytem do zastąpienia go jest właśnie Alonso, który był numerem jeden na liście życzeń już w zeszłym roku. Sam Hiszpan bardzo chętnie obejmie Królewskich, dlatego Aptekarze przygotowują się do jego odejścia.

Bayer chce sprawnie załatwić wszelkie formalności, tak aby spełnić wszystkie cele. „Kicker” twierdzi, że w miejsce Alonso zatrudniony zostanie Erik ten Hag. Od kilku dni media zapewniają, że to wyraźny faworyt, a żaden inny kandydat nie podoba się włodarzom klubu tak, jak Holender. Rozmowy między stronami są już na finiszu – porozumienie w zasadzie zostało osiągnięte. Oznacza to, że w przypadku rozstania z Alonso, to właśnie ten Hag obejmie zespół i poprowadzi go w przyszłej kampanii.

Ten Hag będzie zdeterminowany, aby odbudować się po trudnej przygodzie na Old Trafford. Z nim u sterów Manchester United nie zdołał zażegnać kryzysu, choć sięgnął po Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. Czerwone Diabły zwolniły go w październiku 2024 roku po ponad dwóch latach współpracy. Największy sukces osiągnął dotychczas w Ajaksie Amsterdam, gdzie trzykrotnie wygrywał mistrzostwo kraju i zagrał w półfinale Ligi Mistrzów.